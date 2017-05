D-mannosio: lo zucchero che combatte la cistite

94 visite

Il D-mannosio è uno zucchero vegetale estratto dal legno di betulla e larice che protegge dalle infezioni urinarie e dalla cistite senza gli effetti collaterali tipici dei farmaci. Per questo motivo il D-mannosio è denominato anche “antibiotico naturale.

Lo zucchero ha importanti proprietà batteriche utili a prevenire e combattere fastidiose infezioni intime, cistite e non solo. Scopriamo meglio le caratteristiche e le proprietà benefiche dello zucchero vegetale.

Cos’è D-mannosio

D-mannosio è uno zucchero semplice di origine vegetale, un monosaccaride, isomero destrogiro che si trova in natura in polimeri complessi (e quasi mai in forma libera) che previene e combatte le infezioni urinarie e la cistite. E’ un disinfettante totalmente naturale che oltre alla “cura” delle problematiche dei genitali, aiuta anche a lenire tutti i fastidi e i disturbi legati a queste infezioni batteriche.

Ma cosa significa che il D-mannosio in natura non è presente in forma libera? Vuol dire che lo zucchero è già presente nel nostro organismo o in alimenti che assumiamo come la frutta. Il D-mannosio non è una sostanza che il nostro organismo assorbe, ma la espelle con l’urina. Inoltre esso si lega ai pili (filamenti dei batteri mannosio-sensibili) tipici del batterio Esterichia Coli. Questa caratteristica torna utile nella cura della cistite.

Il D-mannosio è efficace anche verso altri ceppi batterici come Klebsiella, Shigella, Pseudomonas e Salmonella. Il D-mannosio è stato da sempre oggetto di studi e sperimentazioni in America e per questo motivo, secondo gli esperti, che lo zucchero più efficace e sicuro resta l’originale d-mannosio americano (certificato puro al 100%).

Proprietà benefiche del D-mannosio

Le proprietà benefiche dello zucchero semplice D-mannosio sono visibili nel trattamento della cistite e in altre patologie. Per quanto riguarda la cistite, il d-mannosio impedisce ai batteri responsabili di questa infezione e di tutte quelle urinarie di “attecchire” sulle pareti vaginali.

Può infatti accadere, soprattutto durante i rapporti sessuali, che l’attrito generi microlesioni che alterano lo strato epiteliale superficiale, quello che protegge dagli attacchi dei microrganismi. Lo zucchero semplice si attacca alle radici filamentose (lectine) attraverso le quali i batteri aderiscono alle pareti della vagina, impedendo loro di penetrare e risalire verso la vescica e l’uretra (favorendo infezioni e cistiti).

Il D-mannosio, inoltre, allevia i sintomi da prurito, bruciore e dolore e favorisce la guarigione dalle microlesioni in tempi più brevi. Questa azione è potenziata da altre sostanze che lavorano in collaborazione con lo zucchero vegetale, come:

acido ialuronico

glicosamminoglicano : presente nelle mucose intime

: presente nelle mucose intime estratti di calendula

malva

aloe vera

Vitamina E: aiuta la lubrificazione e ristabilisce la flora batterica

E’ bene ricordare che il glicosamminoglicano è una sostanza fondamentale per la prevenzione delle infezioni intime e cistiti, in quanto è responsabile di mantenere “umida” la zona intima (un’assenza di questa sostanza provocherebbe la classica secchezza vaginale, terreno fertile per infezioni e infiammazioni).