Day Break Hotel: godersi tutti i comfort un hotel di lusso senza spendere una fortuna!

Avete mai sentito parlare del day break? Questa moda sta riscuotendo molto successo in Italia e si è diffusa a macchia d’olio da qualche anno nelle principali città italiane.

Il concetto alla base è molto semplice: permettere a chiunque di godere dei servizi e dei comfort di un hotel di lusso ad una prezzo scontato fino al 70%.

Il day break è un’idea rivoluzionaria e sta avendo un forte impatto sul modo in cui siamo abituati a pensare al concetto stesso di vacanza, di lavoro e di tempo libero e amplia in modo significativo il ventaglio di servizi offerti da una struttura alberghiera.

Cosa significa Day Break?

Si tratta di un nuovo modo di vivere lo spazio degli hotel e godere a pieno di tutti i comfort messi a disposizione. Nella maggior parte dei casi, quando abbiamo l’occasione di soggiornare in albergo lo facciamo per esigenze lavorative oppure durante le vacanze e di solito rientriamo in hotel solo la sera tardi per pernottare essendo presi da altre cose.

Ciò non ci permette di usufruire degli innumerevoli servizi che possiamo trovare al suo interno, soprattutto se abbiamo la fortuna di alloggiare in una struttura di lusso.

Cosa si può fare in una giornata in Hotel?

Al contrario, il day break stravolge il concetto stesso di hotel permettendoci di poter godere di servizi lussuosi, come suite esclusive, centri benessere, saloni di bellezza e ristoranti d’alto livello ad un prezzo agevolato e solo per un tempo limitato.

Come fare per poter passare qualche ora lontano dalla monotonia quotidiana e pagare un prezzo di gran lunga inferiore per i servizi offerti? La risposta è molto semplice: basta andare in queste strutture di giorno, di solito è possibile effettuare l’ingresso dalle 10,00 di mattina alle 18,00 di sera.





Il day break rappresenta un piacevole momento di evasione dalla routine di ogni giorno ed è adatto a quelle persone che vogliono godersi ogni momento della vita e riempire i tempi morti della giornata ricaricandosi con una piacevole pausa di relax e benessere.

Non è necessario aspettare vacanze e week end lunghi e dover pianificare tutto con largo anticipo per poter usufruire dei servizi di hotel esclusivi, si può prenotare con facilità da internet e cancellare la prenotazione fino all’ultimo momento.

Sta avendo tanto successo perché viene incontro ad un’esigenza da tempo avvertita da una molteplicità di persone: è adatto al manager che viaggia per lavoro e ha bisogno di un posto per rinfrescarsi tra una riunione e l’altra, a chi si trova anche per poche ore in una città e deve aspettare un po’ per prendere il treno o l’aereo e vuole riposarsi invece di girovagare a vuoto senza meta. Inoltre il break day è adatto non solo per chi si trova solo di passaggio in una città, ma anche per chi ci vive e vuole ritagliarsi qualche ora per sé da trascorre con le amiche in un centro benessere o in piscina senza dover affrontare viaggi lunghi e costosi.

Il day break costituisce anche un’ottima idea regalo per fare qualcosa di diverso assieme al proprio partner e concedersi un po’ di coccole in intimità o per festeggiare un’occasione speciale assieme ad una persona speciale.

Che vi troviate nella vostra città o dobbiate trascorrere a causa del lavoro qualche ora in un posto che non conoscete, vi consigliamo di consultare subito gli hotel che offrono questo servizio a prenotare ad un prezzo davvero irripetibile.