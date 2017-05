Depilazione intima: quale forma scegliere?

135 visite

L’estate è alle porte e il primo pensiero delle donne ricorre alla depilazione. La ceretta (soprattutto inguinale) è il metodo più diffuso e usato per la sua efficacia nel tempo e i costi molto ridotti. Quando è il momento di sottoporsi allo strappo, d’accordo con l’estetista, è possibile scegliere tra diverse forme di ceretta all’inguine.

La scelta della tipologia dipende dal carattere della cliente, dagli obiettivi estivi e soprattutto dalle ultime tendenze in fatto di “peli”. Vediamo insieme tutte le forme possibili e come scegliere la più adatta alle vostre esigenze, e non solo di pelle.

Base Bikini

E’ la forma più semplice e naturale della ceretta. Nella Basic Bikini vengono rimossi i peli superflui (che fuoriescono dallo slip), il restante viene tagliato con una sgambatura regolare per essere in ordine senza troppi eccessi e trasgressioni.

Per chi è adatta la forma Bikini Basic? Per chi è insofferente al dolore, per chi adora un look sobrio e minimal, per coloro che amano essere in ordine senza strafare.

Brasiliana

La ceretta brasiliana (Brazilian wax) prende il nome dal Paese d’origine in cui le don e sfoggiano un triangolino ad hoc proprio nelle zone intime. In cosa consiste la brasiliana? E’ la tipologia più famosa e consiste nell’eliminazione di tutti i peli delle parti intime fatta eccezione per un triangolo di peluria lasciato sul pube.

A chi è adatto? A tutte coloro che amano osare, vogliono essere pulite e soprattutto resistono al dolore dello strappo.