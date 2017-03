Dermovitamina Micoblock onicomicosi

78 visite

Dermovitamina Micoblock è un dispositivo medico per la prevenzione e il trattamento della micosi dell’unghia (mani e piedi) regolando il Ph ungueale e non solo. L’onicomicosi è un’infezione molto diffusa che colpisce i soggetti di tutte le età e può dipendere da diversi fattori (predisposizione, stress, calo immunitario, funghi, luoghi pubblici non igienici, etc), ovvero:

fattori fisici fattori chimici (solventi etc) infezioni fungine

Per prevenire l’infezione micotica ungueale e ridurre l’espansione, Dermovitamina propone un dispositivo medico risolutivo per l’onicomicosi: Micoblock. In cosa consiste? Come funziona? Quali benefici e quali controindicazioni?.

Come si presenta Dermovitamina Micoblock?

Il dispositivi medico Micoblock antimicotico è un gel liquido per trattare l’unghia infetta da micosi, grazie alle sostanze contenute in essa, in grado di:

creare una barriera protettiva sull’unghia

proteggere la cheratina delle unghie da agenti aggressivi esterni

proteggere l’unghia dal cambiamento di colore ( unghia gialla)

proteggere l’unghia dallo sfaldamento

prevenire la caduta dell’unghia (onicolisi)

regolare il Ph ungueale

Caratteristiche di Dermovitamina Micoblock

Dermovitamina Micoblock si presenta in comodi flaconi da 7 ml con pennellino per applicare il prodotto. Il dispositivo Micolblock è possiede le seguenti caratteristiche:

prevenzione-trattamento

contenuto di estratti vegetali

facilità di applicazione

oltre 400 applicazioni

certificato CE 0546

E’ opportuno sempre consultare lo specialista prima dell’applicazione soprattutto quando non sono chiare le cause dell’infezione, ovvero nei seguenti casi:

parte inferiore dell’unghia non sana

unghia nera

diabete

immunodeficienza