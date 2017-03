100 visite

Gambe gonfie e pesanti? Una soluzione arriva dall’integratore Destasi Ven, a base di estratti vegetali con una particolare formulazione a triplo strato Fast/Slow che permette di rilasciare in modo differenziato i componenti contenuti nel prodotto.

Quali sono le caratteristiche di Destasi Ven? Come si presenta? Quando e come assumerlo? Quali sono i possibili effetti collaterali? Scopriamo insieme i benefici dell’integratore Destasi Ven e quando possiamo assumerlo per combattere i disturbi legati a gambe pesanti, gonfie e dolenti.

Cause e sintomi delle gambe gonfie

Il problema delle gambe gonfie e dolenti è un disturbo che può colpire tutti, adolescenti, adulti e anziani, anche se sono questi ultimi a soffrirne maggiormente a causa dell’avanzare dell’età. Spesso si sottovaluta il problema proprio perchè legato all’avanzare del tempo o in alternativa a una vita troppo sedentaria o al contrario sempre in piedi.

Quando però il senso si pesantezza delle gambe è associato a dolore e gonfiore degli arti il disturbo potrebbe essere legato ad altre patologie. Per togliersi ogni dubbio è consigliabile una visita specialistica per indagare la natura del problema. Pesantezza, gonfiore e dolore agli arti possono essere legati a:

sciatica o lombosciatalgia

o lombosciatalgia mal di schiena

artrite

trombosi

vene varicose

crampi muscolari

trauma

utilizzo di farmaci (pillola anticoncezionale, cortisone etc)

postura errata

problemi legati alla funzionalità epatica e renale

etc

Come risolvere il problema delle gambe dolenti e gonfie? In base alla natura del problema il medico potrà ricorrere a farmaci, integratori, ginnastica posturale, fisioterapia o altre terapie alternative. Qui vedremo nello specifico un integratore, Destasi Ven, utilizzato per combattere il disturbo legato agli arti inferiori.

Destasi Ven: caratteristiche e componenti

Destasi Ven è un integratore sotto forma di compresse formulato con tecnologia a rilascio graduato e differenziato dei suoi componenti per ottimizzarne la biodisponibilità (Fast/Slow). Questo significa che ogni sostanza dell’integratore va ad agire in modo mirato, graduale e in tempi diversi per risolvere il disturbo alle gambe. Ci sono i componenti a rilascio immediato (Fast) e quelli a rilascio lento (Slow).