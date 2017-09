Tantum Rosa intimo Quotidiano: tutti i prodotti della linea

2.904 visite

Trovare il prodotto più indicato per l’igiene intima non è facile: ogni donna è unica e ha non solo nel corso delle varie fasi della sua vita, ma anche, se in età fertile, durante uno stesso mese.

Il detergente intimo non è però l’unico prodotto di cui si ha bisogno; infatti, possono esserci delle situazioni in cui subentrano esigenze specifiche: ad esempio, in caso di arrossamenti e irritazioni si cerca freschezza e sollievo immediato; durante il ciclo o in palestra si cerca maggior protezione.

Non è facile trovare una linea completa in grado di rispondere a tante esigenze diverse, ma il Gruppo Angelini, da sempre attento alle necessità di noi donne e impegnato nella ricerca per proporre prodotti affidabili, efficaci e di qualità, soddisfa proprio tutte con la sua linea Tantum Rosa Intimo Quotidiano. Noi di Vivo di Benessere abbiamo avuto la possibilità di testare tutta la linea!





Tantum Rosa Intimo Quotidiana Lenitiva

La linea Lenitiva è pensata per donare freschezza e sollievo in caso di irritazione intima che, come sappiamo, può facilmente influire sull’umore, abbassando notevolmente il livello di sopportazione personale. Se nell’intimità e nella comodità del proprio bagno si può utilizzare il detergente intimo, a volte, è soprattutto fuori casa che c’è bisogno di un prodotto che sia efficace rapidamente . Dopo aver provato lo Spray Intimo di Tantum Rosa sarà difficile pensare a un rimedio alternativo!

Una piccola attenzione, delicata ed efficace che ogni donna si può concedere anche fuori casa, provando un’immediata sensazione di freschezza che dura nel tempo. Lo Spray da 40 ml è anche facile da utilizzare grazie alla tecnologia “upside down”, spruzzabile da ogni angolatura in tutta sicurezza ed igiene.

L’ effetto di freschezza e sollievo immediato dello Spray è dato anche dal corrispettivo in Crema Gel:entrambi i prodotti sono a base di olio di enotera, noto per la sua azione lenitiva e antipruriginosa; propoli, che favorisce la riduzione del bruciore; calendula, con proprietà lenitive, emollienti, antiarrossanti e rinfrescanti e con vitamina E, che aiuta la lubrificazione dei tessuti.

Da tenere sempre in borsa per ogni evenienza, le salviettine intime nella pratica confezione confezione monodose!

Tantum Rosa Intimo Quotidiano Difesa

La linea Difesa è pensata per quelle situazioni in cui c’è bisogno di maggiore durante il ciclo mestruale, quando si fa sport (palestra o piscina), durante la gravidanza e nella fase post partum. Il sodio usnato e l’olio essenziale di Timo rosso svolgono un’azione antibatterica in modo da prevenire la comparsa di cattivi odori.

Da poco è disponibile anche un pratico flacone da 100 ml, ideale da portare nel borsone da palestra o piscina (nel mio già c’è!) e in valigia.

Tantum Rosa Intimo Quotidiano 3-12 anni

Chiude la linea Tantum Rosa Intimo Quotidiano – anche se è il primo in linea temporale ad essere utilizzato – il detergente pensato per i più piccini, sia maschietti che femminucce dai 3 ai 12 anni, una fase durante la quale l’igiene intima ha bisogno di essere delicata e preservare la fisiologia. Anche per loro, Tantum Rosa propone il flacone detergente intimo da 250 ml e le immancabili salviettine intime monodose.