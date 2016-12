Dieci Erbe Esi

Problemi intestinali e stitichezza sono fastidi comuni alla maggior parte delle persone (adulti e ragazzi), che ne soffrono almeno una volta nella vita. Spesso associati a gonfiore addominale, meteorismo e flatulenza, se non vengono trattati in tempo e nel modo giusto possono causare danni alla salute e al corretto svolgimento delle attività quotidiane. Le cause? Tra le principali:

In genere quando ci sono questi problemi il primo passo è quello di ricorrere subito a lassativi e farmaci, senza consultazione medica. E’ importante valutare la gravità del danno e se sussiste rivolgersi ad uno specialista. In ogni caso preferire i rimedi naturali a quelli farmacologici che, oltre ad essere dannosi per la salute, possono causare anche danni alle mucose intestinali (se usate per lunghi periodi).

Tra i rimedi naturali le DIECI ERBE dell’azienda ESi sono un efficace rimedio per favorire il transito intestinale, combattere la stitichezza e riequilibrare la flora batterica. Perchè usare le Dieci Erbe? Quali sono i suoi effetti? E le controindicazioni?.

Dieci Erbe non è un medicinale e neanche un lassativo, bensì un integratore naturale per combattere la stipsi. Si presenta come una miscela di varie erbe pressate in tavolette che favoriscono le normali funzioni intestinali e il transito delle feci.

La sua assunzione non deve assolutamente sostituire una dieta sana ed equilibrata, ma deve essere un “supporto” temporaneo in caso di stitichezza occasionale. Dieci Erbe si presenta sotto forma di due tipi di confezione:

Dieci Erbe contro la stitichezza agisce sull’intestino e sulle sue funzionalità grazie all’azione delle sue componenti principali, tutte erbe naturali al 100%. Una tavoletta contiene:

L’azione di queste componenti faciliteranno il normale transito dell’intestino, elimineranno quei fastidiosi gonfiori addominali, elimineranno i gas intestinali (meteorismo), riporteranno nella norma la flatulenza e daranno un aiuto a tutti coloro che soffrono di insufficienza epatobiliare.

Dieci Erbe, inoltre, non contiene:

glutine

lattosio

conservanti e coloranti OGM

E’ adatto anche a vegani e vegetariani per l’assenza di elementi animali e ai celiaci.

Quando, come e chi può usare Dieci Erbe

Dieci Erbe può essere assunto in caso di stipsi occasionale, quindi per brevi periodi di trattamento. In caso i sintomi persistono per diversi giorni, consultare un medico. E’ consigliabile ricorrere al prodotto solo in caso si è già abituati ad assumere lassativi. In ogni caso cominciare con la dose minima (accertandosi prima di non essere allergici ad uno dei componenti e di non avere particolari patologie per cui è sconsigliato usarlo).

Dieci Erbe è sconsigliato anche nei bambini al di sotto dei tre anni, nelle donne in gravidanza e durante l’allattamento.

Le dosi consigliate sono da 1 ad un massimo di 3 tavolette al giorno (a seconda della gravità del disturbo e delle esigenze personali del soggetto colpito), da assumere con abbondante acqua la sera prima di andare a letto. Non superare le dosi consigliate, potrebbero causare: danni alla mucosa intestinale, spasmi addominali rilassamento intestinale e diarree improvvise. Il prodotto non deve in alcun caso sostituire una dieta sana, un corretto stile di vita (attività fisica e idratazione) e la consultazione medica.

Dieci Erbe si trova nelle migliori farmacie, parafarmacie ed erboristerie.

Linea Dieci Erbe

Oltre alle Dieci Erbe Linea Base in tavolette per combattere la stipsi e favorire le funzionalità gastro-intestinali, ESI propone una gamma di prodotti più specifica, in base alle diverse esigenze e intensità dei disturbi. La linea completa:

Dieci Erbe + Forte : con un’azione più incisiva rispetto alle Dieci Erbe Linea Base

: con un’azione più incisiva rispetto alle Dieci Erbe Linea Base Dieci Erbe Tisana : una miscela di piante officinali ed estratto di senna e carciofo , utile per la digestione ed il corretto svuotamento intestinale. La tisana viene messa in infusione in acqua bollente per 5 minuti e consumata prima di coricarsi

: una miscela di piante officinali ed estratto di e , utile per la digestione ed il corretto svuotamento intestinale. La tisana viene messa in infusione in acqua bollente per 5 minuti e consumata prima di coricarsi Dieci Erbe Flor : aiuta la stitichezza e in più regolarizza la flora batterica intestinale grazie grazie alla presenza di principi vegetali, frutto-oligosaccaridi e vitamine del gruppo B

: aiuta la stitichezza e in più regolarizza la flora batterica intestinale grazie grazie alla presenza di principi vegetali, e vitamine del gruppo B Dieci Erbe Colon Cleanse: rispetto alla linea base Dieci Erbe, la presenza di aloe vera garantisce un’azione antinfiammatoria sul colon (spesso irritato dai troppi lassativi)

L’Azienda Esi propone una vasta gamma di prodotti per la Salute e il benessere di corpo e mente, dalle creme (Aloedermal crema viso) ai prodotti per il dimagrimento (Garcinia Cambogia) e tanto altro. Consultate il sito dell’Azienda e troverete ciò che può risolvere piccoli fastidi quotidiani. Prima di qualsiasi assunzione consultare il proprio medico.