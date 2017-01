Dieci usi alternativi del burro cacao labbra

Il balsamo labbra, meglio conosciuto come burro cacao è un alleato efficace contro la secchezza e la disidratazione di una delle zone più delicate e sensibili del viso. Il burro cacao idrata le labbra, le protegge dagli agenti atmosferici e dai radicali liberi. Tutti hanno sempre uno stick con se per eliminare il problema labiale ed evitare irritazioni.

Non tutti sanno che il balsamo più usato da donne e uomini ha anche altri usi diversi da quello per cui è adoperato comunemente? Grazie alla sua consistenza e alla composizione il burro cacao ha una vasta gamma di utilizzi originali e alternativi, almeno 10.

Se i tuoi capelli sono ribelli, sfibrati e giù di tono, il burro cacao potrebbe essere una soluzione alternativa ed economica. Prendere uno stick e passarlo sui capelli. A questo punto passare la piastra e noterai un cambio repentino della chioma, capelli lucenti e assolutamente “in riga”.

In alternativa, per i capelli ricci basta applicarlo un po’ sul pettine per tenerli a basa soprattutto negli ambienti umidi.

Il burro cacao funge da protettore per le labbra e anche per l’intero viso, soprattutto dai raggi solari. Passare uno stick su tutto il viso ti aiuterà a prevenire irritazioni cutanee.

Il burro cacao è un ottimo rimedio per coprire le rigature e i graffi dal cuoio e per lucidare la pelle. Passare uno stick su giacche e scarpe di questi materiali ti aiuterà a renderli meno sciupati e molto più lucidi (come se fossero nuovi).

La composizione del burro cacao aiuta a lenire i bruciori e i fastidi dovuti a punture di insetti e zanzare. Basta applicare un po’ di prodotto direttamente sulla puntura per lenire il rossore e il dolore.

Sei alle prese con il camino e il fuoco che non si accende? Niente paura, prendi il burro cacao e applicalo su un batuffolo di cotone, accendilo con un fiammifero e la fiamma prenderà vita insieme alla legna.

Lubrificante

Quante volte ti sei trovato a dover fare i conti con zip di jeans e giubbini che si inceppano e non si aprono o viceversa, non si chiudono? Prendi un po’ di burro cacao e passalo lungo la cerniera. In u batter d’occhio scivolerà come nuova.

Vesciche plantari

Alcune scarpe sono fatte di materiali aggressivi responsabili della comparsa di dolorose vesciche ai piedi. Se ti accade spesso strofina un po’ di burro cacao sulla zona colpita e ripetere l’operazione all’occorrenza. Il burro cacao aiuta anche ad ammorbidire le cuticole delle mani per facilitare la manicure.

Fissatore make-up

Vuoi un’alternativa economica al primer per fissare il make up? Prova con il burro cacao, applicalo sul viso prima di truccarti e il tuo make up sarà impeccabile per tutto il giorno. Il burro cacao è impiegato anche per correggere eventuali sbavature o errori del trucco.

Sopracciglia perfette

Sopracciglia curate significa viso e aspetto perfetto. Per mantenerle in ordine applica uno strato di burro cacao e aiutati con il pettinino per fissarle. Leggi anche come avere un aspetto top senza trucco.

Profumo più a lungo

Adori il tuo profumo preferito, ma vedi che la fragranza non dura tutto il giorno? Il segreto è applicare sulle zone clou del profumo prima del burro cacao e successivamente spruzzare l’aroma. La scia durerà per l’intera giornata.

Il burro cacao nel suo piccolo racchiude diverse funzionalità e utilizzi. Un rimedio economico da portare sempre in borsa per le tue labbra e molto di più.