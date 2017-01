Dieci usi sorprendenti dell’aspirina

23 visite

L’aspirina è un farmaco comunemente usato per combattere i sintomi da influenza e raffreddore. Ti sei mai chiesto se può avere altri usi alternativi che non riguardano la salute? Ecco 10 usi sorprendenti che non ti aspetti dell’aspirina.

Aspirina contro l’acne

L’aspirina ha importanti proprietà antinfiammatorie e si sa (per curare l’influenza). Questa capacità calmante è ottima per ridurre l’acne dal viso o da altre parti del corpo. Basta mescolare insieme 2 compresse di aspirina con il limone e applicarla sui brufoli per circa 2-3 minuti. Non usare in caso di esposizione al sole.

Aspirina contro le punture di insetti

L’aspirina può essere usata contro le punture di insetto. Quando ricevi una puntura di zanzare per lenire il gonfiore e il dolore puoi applicare sulla zona una compressa non patinata leggermente inumidita. In pochi secondi gonfiore e prurito andranno via.

Aspirina contro le macchie cutanee

Nell’aspirina è contenuto un ingrediente liposolubile in gradi di essere d’aiuto per i brufoli e i pori dilatati. Prendere 6 compresse di aspirina e mescolarle con 1 cucchiaio di miele e 2 di yogurt bianco naturale. Lasciare agire per 15 minuti e noterai una pelle pulita e liscia da impurità.

Aspirina contro la forfora

La forfora colpisce uomini e donne indipendentemente dall’età. Una soluzione? Prova a lavare i capelli con 2 compresse non patinate mischiate allo shampoo per capelli. Dopo qualche lavaggio i fastidiosi puntini bianchi diminuiranno fino a scomparire.