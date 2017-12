Dieta con le mele: rapida ed efficace

7 visite

Le mele non dovrebbero mai mancare sulle tavole di ognuno di noi. Il vecchio detto “una mela al giorno toglie il medico di torno” non è una banalità. Ricche di fibre e di vitamine, possono aiutare ad eliminare i chili di troppo e aiutarci a mantenerci in forma.

La dieta delle mele può dare risultati davvero soddisfacenti se seguita con costanza e impegno. Ne esistono diverse, mele rosse, mele verdi, la cosa importante è che sia seguita in modo scrupoloso. Inoltre variano a seconda della durata. Ci sono diete intensive e quelle invece leggere.

Quelle brevi durano anche una settimana e prevedono l’assunzione di mele dalla mattina alla sera dai due ai quattro chili. Se invece si preferisce un regime più leggero, le mele verranno affiancate da altri alimenti brucia grassi, il tutto in due pasti principali, pranzo e cena.

La dieta delle mele viene dalla Cina e non è utile solo a dimagrire, ma è consigliata anche semplicemente per depurare l’organismo, per disintossicarlo e purificarlo apportando fibre, vitamine e poche calorie. In 100 grammi di mela ci sono solo 50 calorie e il fruttosio molto concentrato riduce molto il senso di fame.

Il menù da seguire giorno per giorno

Un esempio di menù potrebbe essere il seguente, da seguire per una settimana:

Primo giorno: bisogna consumare un chilo e mezzo di mele tra colazione, pranzo e cena. Un consiglio è quello di mangiare le fette di mela lentamente, così da ingannare il cervello.

bisogna consumare un chilo e mezzo di mele tra colazione, pranzo e cena. Un consiglio è quello di mangiare le fette di mela lentamente, così da ingannare il cervello. Secondo giorno e terzo giorno : a colazione è consigliato mangiare due mele, a pranzo e a cena una mela verde con insalata mista condita con poco olio e aceto (se piace)

: a colazione è consigliato mangiare due mele, a pranzo e a cena una mela verde con insalata mista condita con poco olio e aceto (se piace) Quarto giorno e fino al settimo giorno: bisognerebbe mangiare tre mele al dì, una a colazione, una a pranzo e infine una a cena. Se a colazione si vuole variare, si può mangiare una frittata di formaggio con due uova e 30 gr di formaggio oppure latte e cereali. Si può fare uno spuntino a metà mattina con yogurt bianco e a pranzo si possono consumare due gallette con spinaci e formaggio oppure tacchino. Per cena petto di pollo, broccoli e, ovviamente, una mela.

Seconda settimana di dieta: consigli utili

Se vi siete trovati bene con questo regime alimentare e intendete continuare su questa linea, ecco a voi delle indicazioni per la seconda settimana di dieta:

Lunedì: una mela con una tazza di latte e cereali, a pranzo una mela e due uova bollite e due fette di pane. Potete concedervi anche una merenda con yogurt bianco, 100 grammi di ricotta e per cena verdura mista, pollo e mela.

una mela con una tazza di latte e cereali, a pranzo una mela e due uova bollite e due fette di pane. Potete concedervi anche una merenda con yogurt bianco, 100 grammi di ricotta e per cena verdura mista, pollo e mela. Martedì: è il giorno detox durante il quale bisogna mangiare solo ed esclusivamente mele, divise in tre pasti principali.

è il giorno detox durante il quale bisogna mangiare solo ed esclusivamente mele, divise in tre pasti principali. Mercoledì: mela con latte e fiocchi d’avena, una manciata di mirtilli e mandorle. Per pranzo mele, frittata, insalata, funghi oppure gallette, tonno, pomodori e un pò di maionese light. Per cena mix di verdure, 50 grammi di riso, merluzzo al forno con qualche contorno e, chiaramente, una mela.

mela con latte e fiocchi d’avena, una manciata di mirtilli e mandorle. Per pranzo mele, frittata, insalata, funghi oppure gallette, tonno, pomodori e un pò di maionese light. Per cena mix di verdure, 50 grammi di riso, merluzzo al forno con qualche contorno e, chiaramente, una mela. Giovedì: è un altro giorno detox (solo mele)

è un altro giorno detox (solo mele) Venerdì: mela a colazione con latte scremato, pranzo mela e due gallette con formaggio oppure insalata di pollo. Per cena carne con contorno di piselli e broccoli e una mela.

mela a colazione con latte scremato, pranzo mela e due gallette con formaggio oppure insalata di pollo. Per cena carne con contorno di piselli e broccoli e una mela. Sabato: è il giorno detox

Effetti collaterali: cosa evitare

Ovviamente prima di intraprendere una qualsiasi dieta, bisogna sempre chiedere un parere medico perché ogni organismo è diverso da un altro. Non bisogna mai seguire indicazioni autonomamente, ma affidarsi sempre a figure competenti come nutrizionisti o dietologi.

Una dieta alle mele se non bilanciata correttamente, può provocare spiacevoli effetti collaterali. Si può avvertire, ad esempio, una certa stitichezza. Una volta terminata può portare ad un effetto yo-yo: si rischia di vanificare tutti i sacrifici fatti perché si dovrebbero introdurre gradualmente tutti gli alimenti tolti.