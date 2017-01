Dieta contro le emorroidi

22 visite

Tutti abbiamo sofferto di emorroidi o più correttamente malattia emorroidaria nella vita. Le emorroidi sono semplicemente delle alterazioni patologiche dei vasi sanguigni arteriosi e venosi presenti fin dalla nascita. In genere questi vasi non si alterano e restano asintomatici (condizione tranquilla).

Spesso però i vasi si alterano e si sporgono verso l’esterno o causando sacche e accumuli di sangue verso l’interno provocando non poco dolore. Le cause? Ancora non decifrate, ma esperti medici credono che la malattia emorroidaria sia collegata a stili di vita e fattori ereditari. Analizziamo la situazione nello specifico.

Emorroidi: cause e sintomi

Le emorroidi colpiscono molte persone in qualsiasi momento della loro vita (indipendentemente da età e sesso), ma in genere alcune situazioni o condizioni sono più favorevoli alla comparsa dell’alterazione emorroidaria. Le cause principali della comparsa delle emorroidi sono legate a:

gravidanza e parto

stitichezza

pigrizia e sedentarietà

utilizzo smisurato di lassativi (leggi i lassativi naturali più efficac i)

i) obesità

alimentazione sbagliata e dannosa

Emorroidi esterne

La comparsa delle emorroidi provoca non poco dolore e disturbi. Quelle interne sono difficili da diagnosticare e provocano bruciori e dolori lancinanti. Quelle esterne sono facilmente diagnosticabili e curabili. Si presentano con i comuni sintomi di:

dilatazioni venose in prossimità dell’ano

in prossimità dell’ano colore bluastro

infiammazioni e ingrossamento

sanguinamento se soggette a sfregature

se soggette a dolori i diverse posizioni

bruciore

prurito

Quando la fase è lieve le emorroidi esterne si possono trattare con rimedi naturali (centella asiatica, ippocastano e vite rossa) o nei casi più gravi ricorrere a farmaci cortisonici, anestetici e creme ad uso topico.