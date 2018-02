La dieta per Carnevale: in forma con la maschera

1.347 visite

Arriva Carnevale e oltre a scegliere la maschera da indossare è giusto pensare anche a cosa mangiare. Chiacchiere, frappe, castagnole sono i dolci tipici del giorno più colorato dell’anno. Per gustare al meglio queste prelibatezze occorre seguire qualche giorno prima dei consigli su cosa mangiare per arrivare al martedì grasso con una forma tonica e una silhouette perfetta.

4 giorni prima

Per arrivare al top il giorno di Carnevale ed entrare perfettamente nell’abito scelto per mascherarci occorreranno leggeri ‘sacrifici‘ qualche giorno prima. Sono da evitare nei 4 giorni precedenti, quindi i primi due giorni:

caffè, tè e bevande gassate (coca-cola, aranciata)

(coca-cola, aranciata) fritture e condimenti eccessivi

dolci e latticini che tendono ad infiammare l’organismo

A colazione, merenda e spuntino optare per centrifugati di mele e pere. A pranzo brodo vegetale, mentre a cena pesce o carne con verdure.





Bastano pochissimi giorni per arrivare leggera e in forma e scatenarsi in balli e risate senza sentirsi ‘pesante’. La dieta, che chiameremo ‘del Carnevale‘ è alcalinizzante, povera di grassi e ricca di frutta. Questo solo per i primi due giorni che serviranno per depurarti da scorie in eccesso.

3 e 4 giorno cosa mangiare

Dopo i primi due giorni di frutta totale, per i successivi due eliminarla del tutto. Questo per abbassare l’indice glicemico. Evitare anche amidi, carboidrati, fruttosio e saccarosio.

In questi due ultimi giorni è vietata la frutta, che avevate assunto in grandi quantità nei primi due. Negli ultimi due giorni mangiare:

colazione : yogurt bianco, tonno o salmone con verdure

: pranzo : pollo con verdure cotte

: cena: hamburger con verdure cotte

Invertire nei due giorni gli alimenti del pranzo e cena. Se il primo avete optato per pollo a pranzo, nel secondo lo sposterete per cena e viceversa con l’hamburger.

Accorgimenti

Ricordate che ogni mattina dovete assumere un bicchiere di acqua calda con il succo di mezzo limone. Vi aiuterà a sgonfiare la pancia e depurare le scorie in eccesso nel fegato.

Prima di fare colazione attendere circa 30 minuti per permettere alla bevanda di essere assunta dall‘organismo e svolger e la sua efficace funzione.

Ecco che arriverà il giorno di Carnevale, vi sentirete leggeri con una silhouette invidiabile. Via libera a tutti i desideri culinari e buon divertimento in quella maschera che vi dona tanto.