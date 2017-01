Dieta mima digiuno del Dottor Longo

1.301 visite

La dieta mima digiuno (o Dmd) da non confondere con l’acronimo S.D.M di un’altra dieta, è considerato il nuovo regime dietetico della longevità (vedi anche pillole al litio) e della perdita di peso. Sperimentata con successo dallo scienziato italiano Walter Longo della University of Southern California e dell’Istituto Firc di oncologia molecolare di Milano, questa dieta “mima” il digiuno, allungando la vita.

L’idea di questa dieta è partita dall’interesse del dottor Longo insieme a un gruppo di ricercatori per gli ultracentenari di tutto il mondo (specialmente per i longevi della Sardegna). Sotto la lente di ingrandimento e di studio c’è proprio un paesino dell’entroterra dell’isola sarda, in cui quasi tutti gli abitanti superano i 100 anni di età. Perchè vivono così a lungo?. Questa è la domanda basilare che ha portato gli studiosi ad approfondire la questione e capire da dove proviene una longevità così alta.

Cosa significa? Non si tratta di un digiuno vero e proprio, ma di uno schema alimentare povero di proteine da seguire per 5 giorni ogni 3-6 mesi. La dieta, sconosciuta a tanti, è stata presentata per la prima volta in un servizio di Nadia Toffa del programma televisivo Le Iene su Italia 1.

Secondo il dottor Longo le persone in sovrappeso e obese potrebbero seguire la dieta anche una volta ogni due settimane. La dieta mima-digiuno sembrerebbe essere unica nel suo genere, in quanto è efficace nella perdita di peso, nel rafforzamento delle difese immunitarie, rallenta i processi di invecchiamento e riduce le probabilità di contrarre tumori.

Giù il Professor Umberto Veronesi ci ha più volte spinti a seguire delle regole alimentari e degli stili di vita per evitare malattie e perdere peso. Secondo il Prof Veronesi per prevenire malattie, essere in buona salute e perdere chili in eccesso bisognerebbe:

digiunare 1 giorno a settimana

eliminare proteine animali dalla dieta

preferire cibi vegetariani

frutta e verdura

acqua

attività fisica

fare solo un pasto al giorno (dopo la colazione)

Vediamo insieme cosa ha di diverso la dieta Longo e soprattutto la dieta mima-digiuno è in grado davvero di allungarci la vita di 10 anni?

Come si è arrivati a questa dieta?

L’assioma principale da cui parte lo studio della dieta mima-digiuno è la rilevanza delle PROTEINE. Il dottor Longo ha ideato questo regime dietetico dopo aver analizzato sostanzialmente il valore delle proteine grazie ad uno studio su una comunità ecuadoriana affetta da nanismo (Sindrome di Laron). Questa piccola comunità non sviluppavano né diabete, né cancro.

Le proteine, soprattutto di origine animale, promuovono i fattori di crescita degli individui. Le cellule maturano facilmente, ma altrettanto facilmente invecchiano e spesso degenerano (causando anche serie patologie soprattutto cerebrali). La comunità ecuadoriana è stata presa come esempio campione per dimostrare che non sempre il corretto stile di vita e alimentare influiscono positivamente sulla vita.

Spighiamoci meglio. Gli abitanti di questa comunità mangiano male e la maggior parte di essa fuma, eppure non hanno malattie, vivono bene e a lungo. Perchè accade questo? Dalla Sindrome di Laron di cui soffrono, il team del dottor Longo è giunto alla conclusione che restano bambini a lungo proprio per la mancanza del recettore dell’ormone della crescita. In seguito entreremo meglio nel dettaglio.

Lo scienziato ha dimostrato, con uno studio pubblicato sul Cell Metabolism, che chi consuma oltre il 20 % delle sue calorie sotto forma di proteine ha una maggiore probabilità (circa il 75%) di mortalità in più.

Questo è dovuto al fatto che le proteine sono il principale mediatore dell’ormone della crescita (GH), ovvero più proteine si consumano e più questo valore cresce. Questo meccanismo è molto importante nella fase adolescenziale (per la crescita), ma pericoloso nella fase adulta. In tarda età l’ormone della crescita è un predecessore importante dei fattori di crescita (IGF-1 e IGF-2), che fomentando la divisione cellulare mettono il soggetto a rischio malattie e tumori.

E’ per questo motivo che gli abitanti della piccola comunità ecuadoriana non contraevano malattie. Non sviluppandosi l’ormone della crescita, non avveniva nemmeno la conversione in IGF-1. La deficienza del ricettore li rende bassi, ma immuni (o quasi) da tutte le malattie.

Questo studio, unito al fattore del digiuno come momento fondamentale per la depurazione dell’organismo e il rigeneramento cellulare. fa si che il nostro corpo ringiovanisce negli organi. E’ un po’ come tornare indietro nel tempo, a 18 anni, quando non si era resistenti all’insulina (causa del diabete) e portare questa condizione almeno per qualche mese (grazie al mima digiuno).

Schema alimentare della dieta mima digiuno

La dieta mima-digiuno è un regime alimentare che deve essere seguito sotto controllo di uno specialista e non deve superare mai i 6 mesi. In genere le persone (in base ad esigenze personali) decidono di seguire il percorso mima-digiuno solo per 1 mese o per l’intero periodo.