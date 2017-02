470 visite

Ormai tra programmi in tv, libri con ricette miracolose, consigli fai da te dell’amica, siamo bombardate da consigli su diete e regimi alimentari da tenere per poter dimagrire. Alcuni sicuramente lodevoli (dieta mediterranea, diete ipocaloriche bilanciate, etc) altri inutili a meno di non soffrire di patologie precise (perchè mai fare una dieta senza glutine se non si è celiaci?). Scommettiamo che nessuno però vi ha mai consigliato la dieta negana!

Principi fondamentali della dieta negana

Applicare i dettami della dieta negana (no, non volevamo dire dieta vegana!) è facile: si può mangiare infatti tutto ciò che si vuole, basta che però si neghi di averlo fatto, e non occorre fare alcuna attività fisica, ma basta trovare giustificazioni plausibili per non sforzarsi!

Piano settimanale della dieta negana

Anche se i principi sono molto semplici, occorre avere una rigida pianificazione settimanale per non commettere sgarri: bisogna infatti sempre trovare scuse credibili e via via più fantasiose, altrimenti non si riesce a dimagrire!

Lunedi

Menù: solitamente il frigo è pieno di avanzi del pranzo domenicale; puoi mangiare tutto quello che vuoi (lasagna, parmigiana di melanzane, polpette e patate al forno), però fai attenzione a far credere che invece l’hai congelato

Attività fisica: vabbè dai è lunedi, cominciamo domani!

Martedi

Menù: fatti una bella cofana di pasta al forno, cotoletta con patatine fritte e due fette di cheese cake; dici a tutti invece che hai mangiato insalata di quiona e tofu.

Attività fisica: oggi piove, non posso proprio andare a correre!

Mercoledi

Menù: sbuccia accuratamente frutta e verdura, e lascia tutte le bucce in bella mostra sul tavolo. Frulla tutto, e poi lascia tutti gli attrezzi sporchi sul lavello per avere prove nel caso di domande inquisitorie di fidanzati/mariti/parenti. Poi ordina cinese da asporto.

Attività fisica: ieri ha piovuto, e il mio outfit preferito purtroppo non si è asciugato!

Pesata infra-settimanale: sali sulla bilancia, ma appoggia la pancia sul porta asciugamani, o una tetta sulla mensola. Dimagrimento instantaneo!

Giovedi

Menù: Prepara gnocchi di patate al ragù; gli gnocchi essendo di patate sono verdura, e anche il sugo lo è visto che viene dal pomodoro. In pratica stai mangiando tanta verdura! Se poi vuoi mangiarne altra, friggi le patatine e intingile nel ketchup!

Attività fisica: dopo tutta questa verdura è normale sentirsi deboli, hai mangiato poco. Oggi riposo settimanale!