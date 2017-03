63 visite

La dieta “non dieta” è un regime alimentare non restrittivo e senza grandi sacrifici. La dieta non dieta abbandona il classico calcolo delle calorie, privilegia gusto personale e fantasia, permettendo di adattare ogni tipi di menù alle esigenze personali. anche con qualche “strappo”.

La dieta non dieta è un modo per perdere i chili di troppo in appena una settimana. Una dieta ideale per rimettersi in forma senza rinunciare al cibo (basta escludere una lista di cibo NO) e ritrovare la silhouette perfetta, energia e benessere psicofisico. Scopriamo in cosa consiste la dieta non dieta.

Dimagrire senza il calcolo delle calorie

Per perdere peso siamo abituati a calcolare le calorie contenute nei cibi che mangiamo, la dieta non dieta esclude questo principio fondamentale. Perchè? Per questo regime dietetico è necessario semplicemente scegliere con cura i cibi da preferire e quelli da limitare in modo da far interagire quelli giusti con la chimica del corpo.

I cibi che ingeriamo vanno a intaccare ormoni e meccanismi biologici che favoriscono o l’accumulo dei chili di troppo o lo smaltimento dell’adipe, Scegliendo i cibi giusti (carboidrati a basso indice glicemico) si va a produrre meno insulina dal pancreas e quindi è il glucagone a provvedere al fabbisogno di zuccheri del corpo (incitando il dimagrimento senza alcuna sensazione di fame e stanchezza).

Come funziona il piano alimentare

La dieta non dieta riduce l’apporto di glucosio e di carboidrati, un modo efficace per attivare il metabolismo dei grassi. La dieta non intacca la massa magra (non si perde tono muscolare) e la pelle appare sempre più elastica e idratata grazie all’attivazione degli ormoni del dimagrimento.

Si ottiene così una lipolisi naturale, lo scioglimento dei grassi viene stimolato dai cibi senza ricorrere a trattamenti estetici.

Quali sono cibi da preferire e quali da eliminare?

Nella dieta non dieta bisogna scegliere i cibi giusti in grado di attivare gli ormoni utili al dimagrimento. Ecco una lista completa dei cibi da preferire e quelli da eliminare. I cibi si: