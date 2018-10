15.594 visite

Non è una sorpresa se, sfogliando una rivista di benessere e salute, troviamo informazioni su una nuova dieta dimagrante accompagnata da consigli utili per seguirla e sui (presunti) benefici che porterebbe. E’ però molto più raro che una qualsiasi rivista di diete e alimentazione tratti l’argomento delle diete ingrassanti.

Sebbene la maggior parte delle persone in effetti abbiano bisogno di perdere qualche chilo, esistono molte altre persone che vorrebbero riacquistare peso. Come fare?

Iniziamo subito col dire che bisogna andare all’origine del problema. Da cosa è causata dunque l’eccessiva magrezza che ci spinge a seguire una dieta ingrassante? Se si tratta di una condizione passeggera, dovuta per esempio a un periodo di forte stress o di salute cagionevole, allora possiamo senz’altro tranquillizzarci e (previo consiglio medico) iniziare un regime alimentare ipercalorico.





Ma non è sempre questo il caso: ci sono molte condizioni di salute in cui la magrezza ha origine patologica (problemi psicologici, ipertiroidismo, parassitosi, disturbi alimentari). In tal caso, occorre andare alla radice e capire come risolvere la problematica che causa la magrezza.

Detto ciò, esistono certamente dei piccoli trucchi e delle linee guida che possiamo seguire facilmente per riacquistare i chili perduti. Innanzitutto, per ingrassare non bisogna necessariamente mangiare male. Anzi, introducendo un maggior numero di calorie nei nostri pasti, sarebbe utili mantenere inalterate le proporzioni di frutta e verdura senza eccedere con le proteine e i grassi animali.

Vediamo alcune utili indicazioni da seguire:

Cibi stimola appetito

Introdurre nell’alimentazione quotidiana cibi che stimolano l’appetito, come per esempio olive, cetrioli, cipolle. Possono essere mangiati prima di cena per aumentare il senso di fame. Non danno senso di sazietà ma aiutano a stimolare le papille e fanno il classico effetto di “aprire lo stomaco”

Fai tanti pasti

La regola fondamentale è non saltare mai un pasto, e anzi aggiungere dei piccoli spuntini di metà mattina e metà pomeriggio. Si possono bere succhi di frutta o mangiare porzioni di frutta fresca, una merenda sana ed equilibrata, oltre che ricca di zuccheri.Molto indicati anche snack di frutta secca che contengono tanti grassi buoni: quindi via libera a nocciole, mandorle, noci pecan.

Mangia carboidrati

Introdurre un quantitativo giornaliero di carboidrati compreso tra il 50 e il 55% dell’energia totale, come indica la dieta mediterranea. Preferire sempre la pasta, il pane, il riso e le patate (carboidrati “buoni”) ai carboidrati “lavorati”, come quelli che si trovano in bevande zuccherate, merendine e dolci industriali.

Non mangiare troppi grassi

Se vuoi prendere peso molti ti diranno di mangiare grassi o comunque pietanze molto elaborate (fast food, cibo spazzatura, dolci, dolcetti vari). Il quantitativo di grassi non dovrebbe superare il 25%, preferendo ovviamente grassi “buoni” come quelli dell’olio d’oliva. PEr le proteine cerca di non esagerare con le carni grasse, ma preferisci carni magre e sostituisci una volta alla settimana almeno, il pesce alla carne. Magari un bel trancio di salmone ricco di grassi buoni e di omega3.

Fai sport

Anche questo sembra un controsenso: devo ingrassare e il consiglio è di bruciare calorie con lo sport? Si, perchè acquisire massa muscolare (non solo massa grassa) iscrivendosi in palestra o andando a correre ti permette di avere una vita più sana, un metabolismo perfettamente funzionante e inoltre l‘attività fisica, a sua volta, stimola la fame e spinge ad aumentare le porzioni, sempre senza esagerare naturalmente.

Dieta per ingrassare

Ecco alcuni consigli su una dieta per ingrassare:

A colazione possiamo optare per un caffellatte, 25 grammi di burro e 20 grammi di marmellata con fette biscottate o biscotti dolci.

Frutta fresca a metà mattina per non arrivare affamate all’ora di pranzo, momento in cui possiamo fare il pieno di carboidrati (80 grammi di pasta e 100 grammi di pane), proteine (200 grammi di carne) e frutta e verdura.

Prima della cena ritagliamoci un po’ di tempo per lo spuntino del pomeriggio a base di biscotti dolci (30 grammi) e frutta (200 grammi).

A cena, infine, concludiamo la giornata con un piatto di riso condito a piacere (80 grammi), una omelette al formaggio, 200 grammi di verdura, 100 grammi di pane.

Durante la giornata possiamo consumare complessivamente 60 grammi di olio extravergine d’oliva.