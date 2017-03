Dieta preparatoria per Pasqua per non ingrassare qualche kg di troppo

Si avvicina il periodo delle festività pasquali, e durante le feste, si sa, è difficile resistere alle tentazioni che la tavola offre: qualche pranzo pantagruelico di troppo, fritti, un po’ di dolci fuori programma, colombe farcite, uova di cioccolato … e ci si trova appesantiti di un paio di chilogrammi.

Senza parlare poi di quello che rimane in dispensa: cioccolato a volontà almeno fino a giugno….. Ecco che dopo ci troviamo a combattere i postumi delle “grandi abbuffate”, compreso qualche brufolo di troppo sul viso.

Non accumulare qualche chilo di troppo potrebbe sembrare un’impresa impossibile. Non è così: osservando, prima e dopo le feste pasquali, un’alimentazione equilibrata, più sana e più leggera, integrata con rimedi naturali depurativi, non sarà difficile rimanere o tornare in forma.

Per aiutare il nostro organismo a liberarsi dalle tossine accumulate durante la stagione invernale, è consigliabile consumare cibi leggeri, tanta frutta e verdura, bere acqua e tisane in quantità.

Un consiglio: condite le vostre insalate con olio d’oliva e succo di limone, che facilitano lo smaltimento delle scorie metaboliche e delle tossine e, soprattutto, sono alimenti meno calorici rispetto alle varie salse e salsine, gustose sì, ma molto pesanti.

Usare poco sale

Cercate di evitare di salare gli alimenti, ricordando che il sale è nascosto ovunque, dagli alimenti in scatola ai biscotti, dai piatti pronti ai salumi, passando per i cereali. Capire, infatti, quanto sale contiene un alimento è difficile. Le poche etichette che riportano i valori nutrizionali indicano solo il contenuto di sodio (riferita a 100 g). Perciò per risalire alla quantità di sale, bisogna moltiplicare il valore per 2,54.

Quando nell’etichetta il sodio non compare, è impossibile risalire al contenuto. Su pochissime etichette si trova già specificato il quantitativo di sale. Quindi cercate di evitare di salare sempre tutti gli alimenti e se non amate mangiare insipido aumentate l’uso di spezie.