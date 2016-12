Dieta veloce dopo Natale

24 visite

Il Natale, come ogni anno. porta tanti regali e tanti chili in più! Gonfiore, difficoltà a digerire, sonnolenza e stanchezza sono i principali sintomi delle abbuffate del 24, 25 e 26 dicembre. Ti sei pesato e la bilancia ti ha indicato almeno due/tre chili in più? Come perderli per tornare in forma e affrontare in “linea” il veglione di Capodanno? Ecco la Dieta Veloce post-natale, capace di farti perdere fino a 5 kg. Scopriamo come fare.

Dieta veloce post-Natale: il programma alimentare

La Dieta veloce per perdere i chili presi durante il Natale ti servirà per tornare in forma e in linea. Comincia subito, già dal 27/28 dicembre e in tre giorni addio chili in più. Preparati al capodanno con questo regime alimentare da seguire passo per passo.

Primo giorno

A colazione preferisci un bicchiere di succo di frutta o premuta d’arancia non zuccherati con due fette biscottate integrali. A pranzo 150 gr di prosciutto crudo, insalata mista e pane integrale (circa 25 grammi). A cema una fetta di carne ai ferri con un filo di olio di oliva e insalata.

Secondo giorno

A colazione o un succo di frutta o caffè d’orzo senza zucchero. A pranzo insalata mista con uova sode e tonno. Per cena spaghetti al pomodoro con parmigiano.

Terzo giorno

Per colazione opta per uno yogurt magro con cerali integrali e caffè senza zucchero. A pranzo bresaola con rucola e scaglie accompagnata da un panino integrale. Per cena pesce alla griglia, al vapore o al forno con verdure poco condite.