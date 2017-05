Diete, attività fisica e integratori: così ci si prepara alla prova costume

172 visite

Con l’estate alle porte ritrovare la forma fisica perduta è un obiettivo sempre più pressante. Ecco come imparare a combinare diete, attività fisica e integratori per un risultato soddisfacente e duraturo.

Giunti a questo punto dell’anno, con la prova costume alle porte e qualche chilo di troppo da smaltire, la corsa al dimagrimento facile sta per iniziare in molte case italiane.

Diete e integratori miracolosi servono però a poco: rischiano di far perdere peso in modo poco sano facendolo poi recuperare facilmente non appena si riprendono le solite abitudini. E’ possibile che non esista un altro modo per dimagrire prima che arrivi l’estate senza rischiare di vanificare ogni sforzo subito dopo le vacanze?

In realtà sì. Basta solo un po’ di buona volontà! Alcuni integratori possono essere utili, ma non bisogna farsi convincere solo dalla pubblicità e da confezioni attraenti: i prodotti utilizzati devono essere sicuri ed efficaci, ed è necessario utilizzarli all’interno di uno stile di vita sano ed equilibrato.

Il punto cruciale è capire cosa significhi “sano ed equilibrato”. Cercare di scoprirlo navigando in rete può sembrare un’impresa impossibile: le informazioni sono tante, non sempre chiare, a volte addirittura contraddittorie.