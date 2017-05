Differenza tra psoriasi e dermatite atopica

66 visite

La dermatite atopica e la psoriasi sono entrambe malattie infiammatorie croniche dermatologiche della pelle che colpiscono tutti (donne e uomini) di tutte le età. Questa patologia crea non poco imbarazzo, il più delle volte vengono confuse e trattate medicalmente in modo simile.

Impariamo a riconoscere le due infiammazioni cutanee e a distinguerle nelle cause e nei sintomi per poterle trattare nel modo adeguato grazie a una corretta visita specialistica.

Dermatite atopica

Cominciamo dalla dermatite atopica, che come vedremo ha caratteristiche simili alla psoriasi, ma per tanti altri aspetti è molto diversa. Di questa malattia della pelle si conosce poco e molte persone vengono colpite anche in modo invalidante senza riuscire a venirne fuori.

La dermatite atopica è un’infiammazione cronica della pelle con una notevole base genetica. La patologia è associata a pelle secca e a volte ad asma e rinite allergica. Può colpire la pelle del viso e tante zone del corpo. Si presenta sopratutto nei bambini, ma non ne sono esenti gli adulti. Si stima infatti che la popolazione adulta soffre della forma più seria della patologia.

Scopriamo insieme i sintomi caratteristici, come si manifesta la dermatite atopica, perchè compare, quali conseguenze può avere sulla vita dei soggetti colpiti, come riconoscerla e come curarla.

Sintomi della dermatite atopica

La dermatite atopica si manifesta con pelle arrossata e desquamata, il più delle volte accompagnata da prurito intenso e incontrollabile. Le zone maggiormente interessate sono:

collo

décolleté

retro ginocchia

retro piedi

braccia

viso

mani

cuoio capelluto

Cause della dermatite atopica

La prima domanda che i soggetti colpiti da dermatite atopica si pongono è ” Perchè compare?”. La dermatite atopica è una malattia cronica “geneticamente determinata”, ovvero il soggetto colpito è predisposto a soffrire nella sua vita di questo problema.

Questa condizione accade perchè nell’organismo del paziente è presente un’alterazione della funzione della barriera cutanea dovuta a una modificazione del metabolismo lipidico epidermico (grassi). Di conseguenza la pelle perde acqua e grassi e diventa così secca, ruvida e facilmente irritabile da qualsiasi agente esterno.

Un’altra componente scatenante della dermatite è quella allergica. Chi ne soffre reagisce con il sistema difensivo a stimoli esterni in modo violento ed esagerato a stimoli esterni (anche ambientali). Inquinamento, fumo e riscaldamenti domestici sono, infatti, tra le atri possibili cause scatenanti dell’infiammazione.

Conseguenze della dermatite atopica

La vita quotidiana di coloro che sono affetti da dermatite atopica non è facile. Tante le conseguenze negative che si possono riflettere sulle attività quotidiane e sui rapporti sociali e interpersonali:

stress

frustrazione

insonnia

sfiducia

discriminazioni

disagio e imbarazzo nelle relazioni

paura del confronto altrui

Diagnosi e cure della dermatite atopica

La diagnosi della dermatite atopica non è sempre facile, spesso si basa sui segnali di maggiore rilevanza:

secchezza della pelle

della pelle eczema cronico

anamnesi

Gli esami allergologici o i pach test sono utili sono nel caso in cui gli allergeni alimentari o da contatto hanno un ruolo significativo nello scatenare la dermatite atopica. Una volta diagnosticata la dermatite può essere trattata, ma non curata definitivamente.

Tra le cure per la dermatite troviamo: