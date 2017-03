51 visite

Ritrovare carica ed energia purificando l’organismi dalle scorie? Può sembrarti strano ma è possibile proprio grazie al digiuno terapeutico.

Questa pratica ti consentirà infatti non soltanto di perdere peso ma anche di prevenire le varie patologie collegate alla scorretta alimentazione grazie al suo potere disintossicante e depurativo. Bisogna però fare attenzione a come e quando praticare il digiuno terapeutico per evitarne i possibili effetti collaterali. Scopriamolo insieme!

Cos’è il digiuno terapeutico

Quella del digiuno terapeutico è una pratica propria della tradizione orientale caratterizzata dalla rinuncia volontaria al cibo per un periodo di tempo prestabilito. Nella cultura orientale tale rinuncia viene utilizzata per ritrovare la salute del corpo e dello spirito entrando in rapporto con il divino.

Naturalmente non si tratta di astenersi totalmente dal consumare cibo ma di assumere esclusivamente alimenti come frutta e verdura ed incrementare il consumo di acqua. In questo modo, grazie al riposo dell’apparato digerente, l’energia dell’organismo potrà essere impiegata sia nella disintossicazione che nel processo di guarigione di diverse malattie.

Perché praticare il digiuno terapeutico

Innanzitutto perché i vantaggi del digiuno terapeutico sono veramente molteplici: digiunare fa bene al corpo e alla mente!

Come dicevamo, non impiegare il corpo nel processo di metabolizzazione di nuove sostanze consente all’organismo di spendere tutte le proprie energie nell’eliminazione di scorie e tossine, apportando notevoli benefici a molti organi interni, primo fra tutti l’intestino.

Naturalmente si può praticare il digiuno per dimagrire ma anche per curare patologie metaboliche e dell’obesità. Benefici visibili sono inoltre correlati al miglioramento di altri meccanismi fisiologici come l’insonnia e l’ansia.

Il digiuno terapeutico è inoltre un ottimo alleato per la cura di malattie croniche come colite, gastrite, ulcera e per le malattie allergiche come l’asma.

Come prepararsi al digiuno terapeutico

Molto importante è prepararsi adeguatamente a fronteggiare un digiuno terapeutico, innanzitutto passando gradualmente da un’alimentazione solida ad un’alimentazione liquida. Si può per esempio iniziare con una dieta vegetariana, meglio ancora se crudista, diminuendo pian piano l’assunzione di cibi solidi fino a giungere all’esclusiva assunzione di frutta e verdura centrifugata (prova a preparare centrifugati dimagranti con il bimby).