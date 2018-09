Cos’è la doccia emozionale?

3 visite

Dopo un periodo stressante o per ritagliarsi un momento tutto per se, tutti abbiamo bisogno di un momento di pausa e di relax. In questi casi in moltissimi si rivolgono ad un centro benessere o alle terme e si affidano a percorsi di trattamenti mirati a ristabilire l’equilibrio psicofisico.

Tra i vari trattamenti che una Spa può offrire c’è la doccia emozionale, un trattamento polisensoriale che mira a rilassare e rigenerare mente e corpo stimolando tutti i sensi contemporaneamente.

Cosa è la doccia emozionale

L’obiettivo dei centri benessere è quello di prendersi cura delle persone che scelgono di beneficiare dei trattamenti offerti e di assicurare loro di raggiungere uno stato di equilibrio psicofisico.

Tra i vari trattamenti che una Spa può offrire, la doccia emozionale è un trattamento che può contribuire a rilassare la mente e il corpo. Inclusa in un percorso che comprende sauna e bagno turco, la doccia emozionale unisce i benefici dell’acqua, della cromoterapia e dell’aromaterapia.

Lo scopo è quello di offrire una sensazione di relax totale alla persona sia mentale che fisica, facendole scaricare la tensione accumulata in giorni o mesi di vita intensa.

Quando è difficile recarsi in una Spa è possibile beneficiare di una doccia emozionale in quanto c’è la possibilità di installarla a casa propria. In questo modo, potete avere il relax direttamente in casa e poter usufruire sempre dei benefici che può offrire.

Come funziona la doccia emozionale

L’elemento principale della doccia emozionale è il soffione della doccia dal quale l’acqua esce a temperature variabili e con pressione variabile. L’acqua viene rilasciata dal soffione prima come nebbia, poi come pioggia tropicale, poi come rugiada in maniera combinata ma casuale in modo da sorprendere piacevolmente chi si sta sottoponendo alla doccia emozionale.

L’alternanza di colori e di odori è favorita da un vano dove troviamo le differenti luci per la cromoterapia e le essenze dell’aromaterapia che poi la doccia sprigionerà.

L’azione combinata del getto d’acqua variabile, della cromoterapia e dell’aroma terapia è quella di fornire alla persona un’ esperienza che stimola tutti i sensi contemporaneamente e che regala la sensazione di relax in mezzo alla natura.

Benefici della doccia emozionale

I benefici che può regalare la doccia emozionale sono molteplici. Il suo obiettivo primario è quello di rilassare, rinvigorire, ridurre lo stress e le ansie della persona che la esegue con la sua combinazione di getti di acqua calda e fredda, musica, aromi e colori.

Proprio l’alternanza di acqua calda e fredda apporta benefici anche fisici all’organismo: favorisce il microcircolo, aiuta a migliorare la cellulite, tonifica e purifica la pelle e rilassa i muscoli.

L’alternanza di profumi e colori sono utili a livello emozionale ristabilendo l’equilibrio mentale e psichico.

Fare una doccia emozionale, quindi, è un trattamento completo per riacquistare il benessere psicofisico.