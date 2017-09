Dolore ai denti del giudizio? Ecco i rimedi naturali

52 visite

Con il passare del tempo, la nostra mascella diventa più piccola. Per questo motivo, quando i denti del giudizio iniziano a spuntare, spesso non trovano lo spazio necessario per estendersi in tutta la loro grandezza.

In queste condizioni, essi non fuoriescono completamente e lasciano l’area circostante aperta alla prolificazione di batteri, responsabili di infezioni e dolore che può raggiungere anche una notevole intensità. Fortunatamente, esistono dei rimedi naturali e casalinghi che aiutano a ritrovare il sollievo.

Chiodi di garofano

I chiodi di garofano sono un ottimo rimedio contro il dolore. Prendetene una piccola dose e posizionatela sull’area interessata. Prestate attenzione a non masticarli fino a che il dolore non sarà svanito. In alternativa, è possibile utilizzare l’olio di chiodi di garofano: versate 2-3 gocce del prodotto e massaggiatelo direttamente sul dente e sulla zona circostante.





Acqua e sale

Riscaldate l’equivalente di un bicchiere d’acqua e versate al suo interno due cucchiai di sale. Fate degli sciacqui con questa soluzione per almeno 5 minuti e il dolore verrà gradualmente alleviato. Questo è il rimedio più semplice per eliminare temporaneamente il fastidio.

Impacchi di ghiaccio

Tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo poggiato del ghiaccio su una zona del nostro corpo affetta da dolore; magari dopo una brutta caduta. Questo metodo è valido anche per il dolore legato alla comparsa dei denti del giudizio.

Il ghiaccio, infatti, riduce l’infiammazione e il disagio che ne comporta. Avvolgete qualche cubetto di ghiaccio in uno straccio pulito e posizionate il tutto sulla mascella dolorante per 20 minuti. Ripetete l’operazione ogni volta che ne sentite la necessità.

Cipolla

La cipolla riesce a ridurre anche i dolori più intensi, compreso quello ai denti. Prendete una cipolla, tagliatela a metà e mettetela nel punto dolorante. Lasciatela in posa per 15 minuti e, occasionalmente, mordetela, così da far fuoriuscire il suo succo ricco di proprietà benefiche. Donerà un sollievo rapido che durerà per alcune ore.

Bicarbonato di sodio

Prendete un po’ del vostro dentifricio abituale, versatelo in un piccolo contenitore e mixatelo con del bicarbonato di sodio per creare una pasta. Utilizzatela poi sul dente interessato da dolore e su tutta l’area intorno ad esso. Con questo facile rimedio, svaniranno il fastidio e l’irritazione.

Menta

La menta dona sollievo dal dolore in modo estremamente efficace. Mettete delle foglie di menta fresca sulla zona interessata e lasciatele in posa per 15 minuti. È possibile anche optare per l’olio essenziale di menta: basterà versarne poche gocce su un batuffolo di cotone e passarlo direttamente sul dente. Il dolore svanirà dopo pochi minuti.

Aceto di mele

L’aceto di mele è un fantastico rimedio casalingo in grado di risolvere numerosi disturbi. Per utilizzarlo contro il dolore ai denti del giudizio, immergete un batuffolo di cotone nella soluzione e passatelo su dente e gengive circostanti.

Patate fredde

Le patate fredde sono molto utilizzate come antidolorifico naturale per trattare il mal di denti. Mettete una patata nel frigorifero per circa 15 minuti o comunque fino a che non sarà ben fredda.

Trascorso il tempo necessario, rimuovetela dal frigo, tagliatela a fette sottili e posizionatela direttamente sul dente interessato. Il freddo della patata intorpidirà i nervi, inibendo la trasmissione del dolore. Potete ripetere queste operazione diverse volte al giorno, in base all’entità del disturbo.

Tè nero

Il tè nero è un altro ingrediente capace di alleviare il dolore. Bere una tazza calda (ma non bollente) di tè nero aiuta a ridurre il rossore delle gengive, provocato dall’infiammazione. Una valida alternativa consiste nel posizionare direttamente sul dente i filtri di tè nero usati.

Aglio

L’aglio ha moltissime proprietà benefiche, tra cui quella di essere un antibiotico naturale che, quindi, contribuisce ad eliminare l’infezione che provoca il dolore. Schiacciate uno spicchio d’aglio, con l’aggiunta di un po’ di sale, e mettete il composto su dente e area interessata. Di tanto in tanto, masticate i pezzi, così da promuovere la fuoriuscita delle sostanze benefiche dell’aglio.

Il dolore ai denti del giudizio non sarà più qualcosa di insopportabile, grazie all’aiuto di questi semplici ingredienti naturali.