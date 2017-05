Dolore alle spalle: da cosa dipende?

72 visite

I movimenti delle spalle sono tra i più frequenti nella vita delle persone. Questo tipo di articolazione è messo costantemente alla prova e sotto sforzo (con la scrittura, con il sollevamento pesi, con la ginnastica e l’attività fisica, con il ballo, rifare il letto e tante altre comuni attività quotidiane).

Tante possono essere le cause di dolore alla spalla. Di seguito faremo un elenco delle più svariate ricordando che se il dolore persiste per troppo tempo (oltre 15 giorni) o coinvolge altre parti del corpo è importante rivolgersi ad uno specialista (ortopedico o fisiatra). Nel caso degli atleti, invece, il ricorso al medico deve essere immediato.

Sovraccarico

Chi fa un lavoro che richiede quotidianamente lo sforzo delle braccia (es. muratore, macellaio etc) oppure chi non è abituato a tale lavoro e lo fa improvvisamente e bruscamente, potrebbe andare incontro a problemi alla spalla.

Il primo passo da compiere è capire da dove è partito il dolore, che sforzo si è fatti e soprattutto quale zona precisa è stata coinvolta nel trauma. Successivamente applicare del ghiaccio e una pomata antinfiammatoria all’occorrenza prima di rivolgersi al medico. Possono essere usati anche farmaci antinfiammatori orali (la cura deve durare massimo 3 giorni) per alleviare i sintomi in modo più efficace (RubaX articolazioni). I farmaci vanno presi sempre con criterio e sotto controllo medico.

Traumi diretti e indiretti

I traumi sono una delle cause principali di dolore alla spalla. Esistono due tipologie di traumi:

diretti : quando si cade o si prende un colpo improvviso

: quando si cade o si prende un colpo improvviso indiretti: quando si tratta di strappi

In entrambi i casi si va incontro a un’infiammazione che passa da sola, ma se ad essere coinvolti sono i tendini i tempi di guarigione si allungano. Se il dolore non dovesse scomparire in 15-20 giorni si consiglia una visita medica e una risonanza magnetica per scongiurare eventuali lesioni.

Degenerazione senile

Il dolore alla spalla coinvolge soprattutto le persone adulte. Dopo i 50 anni, in base allo stile di vita, al lavoro e alla predisposizione genetica, le spalle possono iniziare a dare problemi. In alcuni casi questo dolore può essere segno di artrosi (denominata anche malattia degenerativa delle articolazioni). Come distinguere questo disturbi da altri? Perchè il dolore alla spalla persiste anche stando a riposo e peggiora dopo aver applicato il ghiaccio.

Questa malattia, infatti, è dovuta alla degenerazione e usura della cartilagine della spalla e dallo sfregamento delle ossa. Rivolgersi al medico che sceglierà il trattamento più adatto tra fisioterapia, farmaci e in casi più seri con la chirurgia.