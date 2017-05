Dolore allo sterno: cause e rimedi

51 visite

Con l’avanzare dell’età è naturale accusare dolori alle ossa, ma quando questa condizione ci ostacola nelle nostre attività quotidiane può diventare fastidioso. Lo sterno è un osso piatto situato al di sotto della clavicola, nel torace.

La sua funzione è quella di connettere le costole con l’aiuto della cartilagine. Con la gabbia così formata, lo sterno protegge gli organi interni del petto, come polmoni e cuore. Le persone con più di cinquant’anni, in particolare le donne, hanno una maggiore probabilità di subire fratture o dolore allo sterno.

Questo tipo di dolore è solitamente associato a una sensazione di scricchiolio o di forte pressione nel centro dell’addome. Può essere di natura acuta o cronica e raggiungere diverse intensità.

Sebbene siamo abituati a pensare al dolore allo sterno come al sintomo di un disturbo cardiaco, ci sono altri fattori in grado di provocarlo. Vediamone causa e rimedi.

Costocondrite

Questa condizione comporta dolore nel petto dovuto all’infiammazione della cartilagine che connette le costole allo sterno. La cartilagine è fondamentale perché permette l’espansione della cassa toracica per dare spazio ai polmoni di espandersi durante la respirazione.

Le cause della costocondrite sono sconosciute, ma gli esperti affermano che può essere correlata a lesioni delle costole o dello sterno dovute a sforzi fisici o al tossire ripetutamente in modo molto forte.

Trattamento

Applicare del ghiaccio localmente o riscaldare la parte dolorante può alleviare i sintomi. L’ibuprofene invece aiuta a ridurre l’infiammazione. È poi sconsigliato svolgere lavori pesanti o attività fisica non necessaria.

Pleurite

La pleurite può essere causate da infiammazioni del tessuto interno del torace e da condizioni patologiche dei polmoni. Essa provoca dolore allo sterno ogni volta che si respira. Questo dolore di solito cessa tra un’ispirazione e l’altra. Causa inoltre affanno, brividi, febbre e perdita di appetito.

Trattamento

Il trattamento giusto dipende dalle cause del disturbo. Ad esempio, se la condizione è dovuta a polmonite, possono essere usati antibiotici per curare l’infezione. In ogni caso, è preferibile rimanere a riposo fino a che i dolori non cominciano a ridursi.