Aiuto, ho i denti sensibili…cosa posso fare?

Quando a contatto con il caldo, con il freddo, con il troppo dolce, con il troppo acido si avverte una ipersensibilità dei denti, con annesso dolore acuto, pungente e fastidio (breve ma violento), si parla di sensibilità dentale: un problema molto comune che può rendere la vita anche difficile.

Lo strato che ricopre il nervo, chiamata la dentina, è a suo volta ricoperto dallo smalto nella corona del dente e dalle gengive: col tempo però, lo smalto può assottigliarsi e le gengive ritrarsi, esponendo la dentina alla radice del dente. Sapendo che la dentina è costituita da migliaia di canali che dalla superficie del dente giungono al centro del suo nervo, quando questa rimane esposta, i tubuli subiscono la temperatura esterna (il caldo, il freddo, etc appunto, perchè non sono più protetti) ed il fluido in essi contenuti si muove ed irrita i nervi del dente, provocando il famoso dolore.

Chiaramente, il problema è dunque l’esposizione della dentina.

Cause denti sensibili

Come sempre, possono essere una molteplicità di fattori a causare questo graduale processo:





continuo (in senso orizzontale e non verticale) o troppo violento, con uno spazzolino dalle setole dure un errato utilizzo del filo interdentale

l’età che avanza

la formazione di placca batterica

(succhi di frutta, yogurt, coca cola, tè freddi, frutta come arance, pompelmi e limoni, etc) l’utilizzo di un dentifricio abrasivo (quelli che contengono sostanze sbiancanti, ad esempio)

la gengiva che genera recessione e si scopre così il colletto dei denti (la zona tra la corona e la radice)

un dente fratturato e scheggiato che la lascia esposta

una carie in stato avanzato

(quando si stringono i denti durante il sonno) gli acidi gastrici nei soggetti che soffrono soprattutto di reflusso gastrico o bulimia (vomito volontario), ma anche di anoressia o durante la gravidanza.

Rimedi per denti sensibili

Innanzitutto, ricorrere al proprio dentista per scoprire quale sia la vera causa: ci possono essere altre tipologie di situazioni che generano come sintomo ed effetto la sensibilità dentale e che, sistemando meramente il problema, fanno scomparire l’ipersensibilità (casi come una carie o un dente rotto). Se la questione è proprio la sensibilità dentale di per sé invece, bisogna provvedere con alcuni accorgimenti, tipo:

cambiare lo spazzolino , scegliendone uno avente le setole morbide

, scegliendone uno avente le setole morbide spazzolare correttamente i denti in senso verticale, dalla gengiva verso il dente

, specifico per i problemi di sensibilità contenenti fluoro (esistono anche sotto forma di gel da spalmare più volte al giorno), e collutori, per almeno 3 settimane. Il fluoro, infatti, ha un’azione mineralizzante sulle superfici dello smalto dentario, che viene definito di “indurimento” dei giovani e di rimineralizzazione su quello degli adulti. Ciò si unisce ad un leggero potere antiplacca e ad un’attività desensibilizzante netta negli adulti, poichè consente la formazione di uno strato di fluoruro di calcio protettivo, rimineralizzante e desensibilizzante, grazie alla capacità di intasare i tubuli dentinali esposti, soprattutto se associato a cloruro di stronzio, nitrato di potassio e zinco citrato. Sono utili anche i dentifrici a base di idrossiapatite che è una componente naturale (prevalente delle ossa e dei denti) che agisce creando una barriera fisiologica contro l’ipersensibilità, il tartaro, la placca e la carie preparare una tisana con la malva , utilizzando o 10 foglie fresche o un cucchiaio abbondante di foglie essiccate. Far bollire l’acqua per una grossa tazza e immergervi l’erba per due minuti circa. Lasciar intiepidire, filtrare ed utilizzare il liquido ottenuto per fare dei gargarismi

(20 gocce in un bicchiere d’acqua), più volte al giorno fare degli sciacqui anche con tea tree e applicando poi del gel di aloe direttamente sulle gengive (ne basta uno strato), dopo aver lavato i denti, 1 / 2 volte al giorno

e oligominerali come il sodio, il potassio, il ferro ed il magnesio, che si possono facilmente trovare nella frutta, nella verdura, nel fegato di vitello, nei tuorli d’uovo e nei latticini in generale nei casi più gravi, è possibile ricorrere ad interventi professionali volti all’applicazione di resine fluorate, gel di fluoro e risciacqui e vernici che sigillino i tubuli dentinali oppure all’utilizzo di apparecchi come la ionoforesi e il laser per ripristinare la rimineralizzazione dentale e richiudere i canalicoli

in extremis, si procede con la devitalizzazione del dente

se la causa è una recessione gengivale, la chirurgia aiuta a fornire una nuova copertura e protezione della radice.

Prevenzione

Oltre ai rimedi comunque, non bisogna mai dimenticare che la prevenzione è sempre la prima cura da attuare, e che anche per i nostri denti è fondamentale mantenere la bocca sana, con una buona igiene orale, per aiutare a prevenire la recessione gengivale o la gengivite. Ecco alcuni consigli da ricordare:

Spazzolare i denti con un dentifricio a bassa abrasività e con uno spazzolino al fluoro almeno 2 volte al giorno (cambiarlo ogni due / tre mesi, se non si consuma prima)

Usare correttamente il filo interdentale e lo spazzolino

Evitare le bevande gassate ed i cibi acidi e dolci: quindi limitare succhi di frutta, spremute di arance e di pompelmi e mangiare meno frutta con vitamin C (kiwi, mandarini, mandaranci etc). In tali casi, sciacquare subito la bocca con acqua tiepida e aspettare un’ora prima di lavare i denti, per consentire la loro rimineralizzazione

Non trascurare un dente sensibile che potrebbe causare problemi, specialmente se il dolore porta a spazzolare debolmente i denti, con il rischio d’insorgenza di carie e gengiviti future.