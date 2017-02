89 visite

I dolori lombari o lombalgia è un fastidio più o meno acuto che colpisce la zona bassa della schiena. Comunemente la lombalgia viene definita “mal di reni” in quanto interessa la zona circostante a questi organi, anche se nella maggior parte dei casi il dolore non dipende da essi ma è solo muscolare.

I dolori lombari possono essere passeggeri oppure incrementarsi nel corso del tempo. E’ importante non allarmarsi, ma se la situazione non dovesse migliorare si consiglia un consulto medico per una diagnosi accurata e la successiva terapia adatta. Scopriamo le cause dei dolori lombari, i sintomi e soprattutto quali rimedi naturali e non vengono consigliati per alleviare i disturbi.

Cause dei dolori lombari

La lombalgia può colpire tutti, indipendentemente da sesso ed età, anche se i più colpiti sono gli adulti. Erroneamente si pensa che la causa principale del dolore lombare sia la sedentarietà e la pigrizia oppure possa essere scaturito esclusivamente da traumi improvvisi e incidenti. In realtà non è così o meglio non dipende solo da questo. La lombalgia ha diverse cause, è un disturbo che coinvolge tanti aspetti della nostra vita:

postura scorretta (causa più frequente)

(causa più frequente) sedentarietà

mancanza di movimento

debolezza muscolare

riduzione della mobilità articolare

obesità e sovrappeso

e sovrappeso scarsa idratazione

fumo e alcol

sindrome del piriforme (il muscolo dell’equilibrio della schiena)

(il muscolo dell’equilibrio della schiena) errato appoggio plantare

lavori troppo pesanti (muratori, scaricatori di porto, etc)

(muratori, scaricatori di porto, etc) lavori troppo sedentari (segretraie d’ufficio, lavori al pc, professori etc)

artrosi e osteoporosi

fratture vertebrali

ernia del disco

colpo della strega

fattori emotivi: stress, ansia e depressione

Questo elenco non è esaustivo, la lombalgia potrebbe essere scatenata anche da altri fattori (magari meno diffusi e conosciuti) oppure dall’azione combinata di più cause. I principali fattori di rischio dei dolori lombari sono comunque da ricercare in questi precedentemente elencati. E’ importante tener presente che è sulla sedentarietà che bisogna concentrarsi, perchè il più delle volte la lombalgia predilige le persone che hanno uno stile di vita poco dinamico.

Nei soggetti con uno stile di vita abbastanza statico i dolori lombari possono addirittura essere accompagnati da dolori cervicali (o cervicalgia), forti emicranie e dolori al collo. Come distinguere i dolori lombari? Quali sintomi si avvertono e come si evolvono?

Sintomi dei dolori lombari

E’ bene precisare che la lombalgia deve essere diagnosticata in tempi brevi per evitare che diventi acuta e limitare drasticamente la qualità della vita delle persone. I sintomi che ci indicano che siamo in presenza della lombalgia sono abbastanza comuni a tutti:

dolore nella parte bassa della schiena

dolore nella zona lombare

fastidio ai glutei

tensioni e dolori alle gambe

dolore nella zona dorsale

dolore nella zona sacrale