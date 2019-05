La formazione dei radicali liberi nella parte proteica del capello provoca la sua fragilità e lo sgretolamento delle cellule che, invece di rimanere attaccate, si spaccano e si dividono… ed ecco le doppie punte!

Queste spaccature riguardano principalmente la parte terminale del fusto, dove lo spessore di cheratina si riduce e, conseguentemente, risulta secco e fragile.

Il fenomeno comincia però, dal cuoio capelluto che, se secco di per sè, il bulbo non è in grado di idratare e lubrificare il capello mediante il sebo.

In questo modo tutti i capelli sono a rischio di spaccatura con una biforcazione (doppie punte o tricoptilosi), o a punte addirittura ramificate (tricoclasia).

Uno dei peggiori inestetismi dei capelli, tanto odiati e combattuti dalle donne che tolgono bellezza e salute alla nostra chioma. Come fare?

Sappiamo innanzitutto che le doppie punte sono un deterioramento della struttura e della fisiologia dei capelli, dovuto a:

agenti esterni, come lo smog, l’aria condizionata, il sole, il cloro delle piscine, la salsadine marina, il vento, le temperature troppo basse, etc.

trattamenti cosmetici, quali il calore del phon, la stiratura o l’arricciamento con piastra, una spazzola troppo dura, la colorazione e decolorazione, la permanente

stile di vita, che comprende sia il fumo sia un’alimentazione non equilibrata.

Rimedi naturali per le doppie punte

Appare immediatamente logico quindi, trovare le soluzioni, i rimedi naturali e le precauzioni per ovviare ed eliminare le doppie punte, fra queste cause.

Ecco un piccolo elenco di “cose da fare”:

tagliare i capelli qualche millimetro sopra le doppie punte , sia perché altrimenti il capello non cresce se ha la doppiapunta, sia perché esteticamente le doppie punte rendono brutto il capello a vedersi (fragile, chiaro e sottile) e si notano immediatamente

, sia perché altrimenti il capello non cresce se ha la doppiapunta, sia perché esteticamente le doppie punte rendono brutto il capello a vedersi (fragile, chiaro e sottile) e si notano immediatamente Usare composti amminoacidici specifici , naturali, che nutrano il capello

naturali, che nutrano il capello Sono pochi i prodotti che, sigillando o avvolgendo temporaneamente la punta del capello, curano questo problema (sieri al silicone che agiscono da collante: da usare una volta alla settimana in sostituzione al balsamo) perchè non appena i capelli vengono lavati o spazzolati il loro effetto svanisce. Si possono però effettuare delle maschere per nutrire, idratare e proteggere i capelli e le punte, ricostituendoli.

Maschera anti-doppiepunte : mescolare 3 gocce di olio di jojoba, 3 di olio di rosmarino (o 1 uovo intero) e 1 cucchiaio di aceto di mele e porre il composto sui capelli, prima dello shampoo, per almeno 30 minuti. Avrete punte morbide e lucenti.

: mescolare 3 gocce di olio di jojoba, 3 di olio di rosmarino (o 1 uovo intero) e 1 cucchiaio di aceto di mele e porre il composto sui capelli, prima dello shampoo, per almeno 30 minuti. Avrete punte morbide e lucenti. Infuso di the verde e the nero da passare sui capelli prima dello shampoo.

da passare sui capelli prima dello shampoo. Uova e avocado : mescolare 1 uovo, mezzo avocado e il condizionatore nutriente in una tazza di medie dimensioni. Applicare il composto sui capelli per 20 minuti e poi lavare con acqua tiepida (da ripetere 3 volte alla settimana).

: mescolare 1 uovo, mezzo avocado e il condizionatore nutriente in una tazza di medie dimensioni. Applicare il composto sui capelli per 20 minuti e poi lavare con acqua tiepida (da ripetere 3 volte alla settimana). Papaya : mescolare nel frullatore due fette grandi di papaya e 1 yogurt. Applicare per 30 minuti per un ottimo risultato di prevenzione alle doppie punte.

: mescolare nel frullatore due fette grandi di papaya e 1 yogurt. Applicare per 30 minuti per un ottimo risultato di prevenzione alle doppie punte. Olio : mischaire 1 cucchiaio di olio di senape, 1 cucchiaio di olio di ricino e 1 cucchiaio di olio d’oliva, e poi spalmare sui capelli. Coprire la testa con un asciugamano per 15 minuti.

: mischaire 1 cucchiaio di olio di senape, 1 cucchiaio di olio di ricino e 1 cucchiaio di olio d’oliva, e poi spalmare sui capelli. Coprire la testa con un asciugamano per 15 minuti. Birra : contenendo molte vitamine, può essere ottima se inserita in uno spray e spruzzata sui capelli appena lavati, per renderli lisci.

: contenendo molte vitamine, può essere ottima se inserita in uno spray e spruzzata sui capelli appena lavati, per renderli lisci. Banana e succo d’arancia : in una ciotola, mescolare 2 uova intere, un bicchiere di succo d’arancia e mezza banana schiacciata. Spalmare sui capelli per 30 minuti e poi lavare con acqua tiepida.

: in una ciotola, mescolare 2 uova intere, un bicchiere di succo d’arancia e mezza banana schiacciata. Spalmare sui capelli per 30 minuti e poi lavare con acqua tiepida. Germogli di soia : pestare tre cucchiai di germogli di soia e porli in una ciotola con un cucchiaio di latte di mandorle. Mescolare a parte un cucchiaio di olio di argan con un cucchiaio di miele. Unire quindi i due composti e mescolare fino ad ottenere una crema. Stendere sui capelli e sulle punte, e poi fasciare il capo con un panno per 20 minuti. Lavare poi normalmente i capelli e prima dell’asciugatura, applicare dei semi di lino . Ripetere l’operazione a capelli asciutti.

: pestare tre cucchiai di germogli di soia e porli in una ciotola con un cucchiaio di latte di mandorle. Mescolare a parte un cucchiaio di olio di argan con un cucchiaio di miele. Unire quindi i due composti e mescolare fino ad ottenere una crema. Stendere sui capelli e sulle punte, e poi fasciare il capo con un panno per 20 minuti. Lavare poi normalmente i capelli e prima dell’asciugatura, applicare dei semi di lino Ripetere l’operazione a capelli asciutti. Panna: unire un uovo con una confezione piccola di panna da cucina. Mescolare bene e poi aggiungere due cucchiai di olio. Stendere il composto sulle punte (meno sulle radici) e fasciare la testa con un panno per 20 minuti. Lavare poi normalmente I capelli.

Come non avere le doppie punte?

Per prevenire l’insorgere delle doppie punte potete tagliare i capelli e spuntarli periodicamente, ogni 4-6 settimane, per evitare poi tagli drastici, nel caso in cui il problema si presenti, ripresenti e peggiori ed evitare di lavare i capelli tutti i giorni, non usare l’acqua troppo calda ed utilizzare prodotti appositi per rinforzare le punte (al rosmarino e alla camomilla), e con un balsamo adeguato.

Dopo il lavaggio, non stropicciare con forza i capelli, meglio tamponare con l’asciugamano ed eliminare prima l’acqua e solo dopo spazzolare con un pettine a denti larghi, i capelli appena lavati: da bagnati, essi sono ancora più fragili.

Asciugate i capelli con la temperatura minima o media del phon, puntando l’aria alla radice ed evitate di fare più di 3 permanenti all’anno. Utilizzate spazzole setose naturali, seguendo sempre il verso dal bulbo alla punta (cotonare o sollevare per dare volume infatti, spezza le cuticole che proteggono il fusto) ed evitate gli elastici per capelli e ogni tipo di accessorio per modellare le capigliature, perchè possono strappare i capelli, soprattutto se non sono ricoperti da stoffa o altro materiale.

Infine cercate di evitare i tagli sfilati e scalati, che indeboliscono i capelli in quanto vengono tagliati in verticale e non in orizzontale: ciò può causarne la biforcazione

L’alimentazione corretta

Seguite un’alimentazione sana e completa di nutrienti per la salute dei capelli: frutta, verdura e molta acqua contribuiscono ad idratare. Anche una dieta povera di grassi rende i capelli e le punte più vulnerabili.

Tra le vitamine necessarie, la A, la E e quelle del gruppo B, soprattutto la B4 che, presente nella carne, nei cereali, nel tuorlo d’uovo e nei cavoli, regola l’attività dei follicoli piliferi.

Gli agrumi mantengono poi l’elasticità dei capelli, evitando che si sfibrino, ed i sali minerali li rendono sani: la mancanza di ferro (carni rosse, frutta secca) può causare la caduta; il rame (fegato, molluschi, noci) è fondamentale nei processi di cheratinizzazione; il selenio (cereali integrali, cipolla) è molto attivo nel contrastare i radicali liberi; lo zinco (carni rosse e bianche, fagioli, piselli) è una componente naturale dei capelli; lo zolfo (uova, crostacei, pollo) li rende lucidi e soffici.