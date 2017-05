Scopri le 5 virtù terapeutiche dell’Elicriso!

89 visite

L’elicriso è una pianta che appartiene alla famiglia delle Asteraceae ed è conosciuta sin dall’antichità come rimedio naturale a numerosi malesseri dell’organismo umano, grazie ai principi attivi contenuti dagli olii essenziali che si possono ricavare dai fiori e dalle foglie.

Il nome della pianta deriva dalla fusione di due parole greche: “Helios” che significa sole e “Chrysos” che significa oro e fa riferimento al colore giallo dorato dei suoi fiori.

Questa pianta è molto diffusa nei paese dell’Europa Meridionale e cresce in terreni aridi e sabbiosi riuscendo a resistere ad temperature torride. Proprio per questa sua tenacia l’elicriso è conosciuto anche con il nome di “semprevivo”, che fa riferimento alla lunga vita dei suoi fiori e all’intenso profumo emanato.

La pianta di Elicriso è dotata di alcuni principi attivi utili a contrastare efficacemente numerosi fastidi sia per la salute che per la bellezza. Le principali proprietà di questo fiore sono riconducibili ai suoi numerosi utilizzi come antinfiammatorio e antistaminico naturale ma trovano efficace impiego anche nella cura di malattie della pelle come la psoriasi e dermatiti di varia natura.

Per quanto riguardai i suoi principali utilizzi in campo estetico, l’estratto dell’olio di elicriso viene adoperato nella produzione di creme ed unguenti per contrastare l’invecchiamento della pelle e la comparsa delle prime rughe, mentre nei centri benessere viene utilizzato con successo nel trattamento delle macchie cutanee.

Oltre ai principali benefici menzionati, ci sono 5 principali benefici terapeutici, che l’elicriso è in grado di apportare al nostro organismo, facendone un insostituibile alleato per la salute e la bellezza:





Potere lenitivo:

L’utilizzo di una crema a base di elicriso dona sollievo immediato alla pelle irritata e arrossata, a seguito di eritemi solari e ustioni accelerando il rigenerarsi della cute.

Il suo utilizzo è fortemente consigliato anche per le sue ottime proprietà cicatrizzanti nel caso di tagli e ferite.

Rimedio naturale contro la forfora:

L’elicriso è molto utile nel trattamento del cuoio capelluto grasso e agisce da eccellente antiforfora. In commercio, soprattutto nelle erboristerie, possiamo trovare numerosi trattamenti a base di elicriso indicati anche per la cura dei capelli fragili e sfibrati.

Azione calmante contro la tosse:

Gli infusi a base di elicriso costituiscono un ottimo rimedio per la cura della tosse grassa: le sue proprietà officinali svolgono un’efficace azione per lo sciogliersi dei muchi, velocizzando quindi la guarigione.

Cura di geloni:

L’elicriso assunto esternamente sotto forma di olio oppure internamente come infuso costituisce un ottimo rimedio per il trattamento dei geloni causati dal freddo, in quanto aiuta a riattivare la circolazione sanguigna.

Rimedio naturale l’insonnia:

Un altro dei principali benefici dell’elicriso è da ricondurre alle sue proprietà calmanti e rilassati: le tisane a base di questa erba riescono a lenire i disturbi dovuti all’ansia e a favorire il sonno.