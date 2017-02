Come eliminare le striature rosse dalla pelle

123 visite

Le striature rosse sulla pelle, meglio conosciute come smagliature, sono forse il più grande problema delle donne. Le striature sono inestetismo cutanei che compaiono in seguito a determinate condizioni fisiche del soggetto o in speciali momenti della vita. Ecco le cause delle striature sulla pelle:

gravidanza

sbalzi di peso

pubertà

carenze organiche

etc

Le striature possono essere o bianche o rossastre (leggi differenza tra smagliature rosse e bianche) e interessano alcune parti del corpo invece di altre. Le zone più colpite sono: cosce, addome, seno, glutei e braccia (la parte interna). La pelle è formata da diversi strati cutanei elastici per natura, quando questa elasticità viene meno ecco che lo strato del derma comincia a rompersi causando le striature rosse.

In genere le striature rosse compaiono a seguito di traumi o situazioni particolari, anche se alcuni soggetti sono geneticamente predisposti alle smagliature. L’uso di creme può limitare i danni se applicate con costanza. Uno dei modi più efficaci per combattere le striature rosse della pelle è la Vitamina E che stimola la produzione di collagene (responsabile dell’elasticità cellulare della cute).

Vitamina E per combattere le striature rosse della pelle

Uno dei rimedi più efficaci per combattere le striature rosse è la Vitamina E applicabile sulla pelle sotto forma di capsule. La Vitamina E va a ripristinare il collagene per la crescita di nuova pelle. Come utilizzare e assumere Vitamina E? Tramite applicazioni cutanee e alimentazione.

Olio di mandorle per le striature rosse

La Vitamina E è presente in diversi oli, uno di questi è quello di mandorle. Per rimuovere o migliorare le striature rosse è necessario applicare costantemente olio di mandorle sulle zone del corpo interessate dalle smagliature. In questo modo si stimolerà la crescita di nuove cellule, oltre ad essere un ottimo antiossidante per elasticità cutanea