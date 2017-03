29 visite

Elisir Depurativo Ambrosiano è un integratore alimentare di Pool Pharma che regola il transito intestinale e ti libera dalla morsa della “stitichezza“. L’integratore “le 20 buone erbe” è un complesso alimentare formato da 20 erbe officinali miscelate che in sinergia aiutano la regolarizzazione e favoriscono anche il drenaggio dei liquidi corporei.

Come funziona Elisir Depurativo Ambrosiano? Quali sono le azioni sull’intestino e quali benefici? Come si presenta? Come assumerlo?

Benefici di Elisir Depurativo Ambrosiano

Elisir Ambrosiano “le 20 buone erbe” come dice la parola stessa ha un’azione principalmente depurativa di:

intestino

fegato

vie urinarie

L’integratore viene impiegato anche per il drenaggio dei liquidi del corpo, per regolarizzare il transito intestinale e favorire una corretta evacuazione delle feci (più morbide). L’Elisir contiene 20 erbe che in sinergia svolgono queste attività benefiche. Elisir Ambrosiano contiene sostanze vegetali naturali al 100%:

Cassia

Senna

Tamarindo

Prugna

Finocchio

Tarassaco

Malva

Liquirizia

Coriandolo

Cannella

Carvi

Fico d’India

Modalità d’uso e posologia

Elisir Depurativo Ambrosiano è un integratore che nasce dall’evoluzione di un’originale ricetta e si presenta sotto forma di: