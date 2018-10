0 visite

Engystol è un medicinale omeopatico realizzato dalla casa farmaceutica Heel, utile per incentivare l’attivazione delle difese immunitarie dell’organismo contro vari agenti, virus, batteri, così da evitare infezioni e nel caso stimolare i processi di disintossicazione delle cellule.

Engystol è un prodotto farmaceutico realizzato con sostanze naturali, particolarmente indicato in caso di influenze e infezioni virali. Lo possiamo trovare in commercio sia in compresse che in fiale. Ma prima di acquistarlo scopriamo cosa c’é da sapere su questo medicinale, e se possiamo considerarlo un prodotto omeopatico efficace e sicuro che vale la pena provare.

Engystol: composizione

Engystol è un medicinale omeopatico, utile per la profilassi anti-influenzale, e la sua composizione sia per il prodotto in fiale che in compresse, è realizzata con i seguenti principi attivi:

Vincetoxicum hirundinaria : agisce efficacemente sul sistema immunitario stimolando l’azione dei linfociti

: agisce efficacemente sul sistema immunitario stimolando l’azione dei linfociti Sullfur: sostanza in grado si stimolare io processi di disintossicazione attraverso l’attività di enzimi solforosi

Engystol: quando e come si usa?

Engystol è un rimedio omeopatico da utilizzare in caso di influenza, di stati febbrili, di infezioni virali. Nello specifico è un rimedio indicato per la cura di infezioni riguardanti l’apparato respiratorio, digerente, genito-urinario, tegumentario e spesso viene anche assunto per il trattamento si stati allergici.

In commercio Engystol è disponibile sia in fiale che in compresse, non c’è molta differenza nella loro composizione, i principi attivi di base del medicinale sono gli stessi, anche il loro utilizzo è indicato per le stesse problematiche, le uniche differenze riguardano le modalità di assunzione del prodotto.

Quindi in base alle proprie esigenze si può utilizzare tranquillamente uno delle due formule, con le seguenti modalità di assunzione:

Engystol compresse:

Le compresse Engystol sono facili e sicure da assumere, contengono estratti di piante erbacee naturali, oltre che vitamine, magnesio e lattosio. Sono un rimedio sano e naturale, e soprattutto sicuro, basta sciogliere le compresse sotto la lingua e accompagnarle con un bicchiere d’acqua per ottenere i suoi effetti e benefici.

In caso di infezioni o stati influenzali va assunta una compressa di Engystol per 3 volte al giorno da sciogliere lentamente in bocca, oppure se l’infezione è più acuta si può anche assumere una compressa ogni 15 minuti fino al miglioramento dei sintomi. Può essere usato anche a scopo profilattico e in questo caso basta prendere una compressa al giorno per un mese.

Per curare le infezioni o gli stati influenzali dei bambini al di sotto dei 5 anni si consiglia di schiacciare e sciogliere la compressa in acqua, sempre per 3 volte al giorno. Non va somministrato invece in caso di gravisanza o di allattamento.

Engystol fiale:

Per quanto riguarda la formula in fiale, nei disturbi più acuti è consigliata assumere una fiala per 1 o 3 volte a settimana per via orale trattenendo la soluzione in bocca per circa un minuto e poi deglutire.

Oppure si può somministrare per via intramuscolare, endovenosa o subcutanea, una dose di 1 o 2 ml per tre volte al giorno.

Il prodotto in fiale non dovrebbe essere assunto per più di 8 settimane. Anche nel caso dell’assunzione di Engystol in fiale è sconsigliato l’uso durante la gravidanza o l’allattamento.

Engystol: prezzo e opinioni

Engystol è considerato un medicinale omeopatico naturale, a base di estratti di erbe, vitamine e principi attivi importanti per il corretto funzionamento dell’organismo e per aumentare le difese immunitarie. Un prodotto naturale, sicuro ed efficace, per questo viene tranquillamente usato dalle mamme per curare i bambini dalle influenze allergie, e vari tipi di infezioni virali.

Il suo utilizzo è consigliato anche per alleviare e curare i sintomi di allergie da polline. Insomma sembra un farmaco molto efficace e versatile, e soprattutto apprezzato da chi lo ha utilizzato. Un vantaggio di Engystol rispetto ad altri medicinali è che non ha particolari controindicazioni vista la sua composizione naturale, che lo rendono innocuo e non invasivo.

Lo si può acquistare in farmacie, parafarmacie o sui siti di farmacie online. È disponibile ad un prezzo di circa 13 euro per il formato da 50 compresse, e di circa 27 euro per una confezione di 10 fiale, i prezzi ovviamente possono variare a seconda delle offerte.