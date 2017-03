Epitact Ortesi Correttiva Alluce Valgo è indicato per ridurre lo sviluppo dell’alluce valgo che colpisce la maggior parte della popolazione (soprattutto adulta) e per limitare i dolori articolari correlati a questa patologia deformativa. Epitac è stato brevettato con tecnologia Epithelium™ Flex e si adatta a qualsiasi tipi di piede e calzatura in modo ergonomico.

In cosa consiste Epitact Ortesi Correttiva alluce valgo? Quali sono le caratteristiche e le modalità d’uso? Quali benefici produce Epitact oltre a limitare lo sviluppo dell’alluce valgo? L’uso di Epitac alluce valgo può avere controindicazioni? Il prodotto è stato testato alla norma ISO 10993.

Epitact Ortesi Correttiva alluce valgo è stato brevettato con una tecnologia e una consistenza morbida e ultra sottile che si adatta facilmente ad ogni tipo di calzature senza provocare fastidi e traumi durante la camminata (tutto il contrario delle protesi rigide). Come funziona Epitact? Il funzionamento della protesi contro l’alluce valgo funziona in modo semplice grazie alla tecnologia Epithelium™ Flex (flessibile e ergonomica):

Come scegliere la taglia di Epitect? Basta misurare la circonferenza del piede fino a sotto la “cipolla”. Considerate la Taglia M deve avere una circonferenza tra 21,5 e 23, la Taglia L deve avere una circonferenza tra 23 e 24,5 e la S tra 20 e 21,5. Nel dubbio è consigliabile acquistare la taglia più piccola.

Come si usa Epitact alluce valgo?

Epitact alluce valgo è composto in gel in silicone brevettato e può essere utilizzato dai soggetti solo quando si accertano che l’alluce valgo ha ancora dei movimenti autonomi laterali. In caso di rigidità dell’alluce non utilizzare il dispositivo Epitact Ortesi Correttiva.

Il dispositivo può essere utilizzato sia sul piede destro che sul sinistro evitando di indossarlo durante la notte. La confezione contiene anche un sacchetto per il lavaggio (in lavatrice a 40° nella retina di lavaggio), successivamente far asciugare il dispositivo naturalmente e senza stirare. In questo modo Epitact può essere riutilizzato.

Come applicare i dispositivo Epitact correttivo alluce valgo? Basta posizionarlo facendo scorrere l’avampiede nella fascia di contenimento, quindi incappucciare e collocare la parte Epithelium sull’alluce e la parte più spessa dietro la cipolla. Dopo circa 10 giorni dall’utilizzo, il dispositivo Epitact raggiungerà la tensione ottimale. Se correttamente usato (senza fare pressione nei primissimi gironi) Epitact può essere indossato per diversi mesi.

Benefici e controidicazioni di Epitact alluce valgo

Epitact Ortesi Correttiva alluce valgo è un comodissimo dispositivo che crea una barriera protettiva tra la calzatura e il dio affetto da “cipolla”. I benefici maggiori che derivano dall’uso del dispositivo sono:

limitare lo sviluppo dell’alluce valgo

ridurre la deformazione della cipolla

dare comfort ai soggetti affetti da alluce valgo nella camminata

ridurre i dolori articolari

Epitact non può essere utilizzato da tutti e sempre. Quando è sconsigliabile indossare il dispositivo? Quando ci troviamo di fronte a uno dei seguenti casi:

alluce valgo immobile (senza movimenti)

(senza movimenti) presenza di ferite e lesioni

e lesioni presenza di diabete

presenza di ulcere varicose

neuropatie degli arti inferiori

In ogni caso prima di utilizzare Epitact Correttivo alluce valgo chiedere il parere di un medico o specialista podologo. Se si presentassero effetti collaterali come dolore persistente, bruciore, fastidi e arrossamenti sospendere immediatamente il trattamento Epitact alluce valgo. Altri rimedi, Valgomed.