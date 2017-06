Erilia Therapy Rigemina per ricostruire i capelli sfibrati

167 visite

Erilia Therapy Rigemina by Creattiva è l‘intervento di rigenerazione totale e ricostruzione profonda che ripara la struttura dei capelli danneggiati e sfibrati.

I risultati sono visibili dai primi trattamenti e durano nel tempo con un’efficacia intensa. Come usare Erilia Therapy? Perchè sceglierla? Qual è il segreto della sua efficacia sui capelli?

Erilia Therapy: tre step per ricostruire i capelli danneggiati

Erilia Therapy trasforma i tuoi capelli, da aridi, sfibrati, opachi e danneggiati li rende luminosi, morbidi, idratati e protetti. Come? In tre semplici step riparatori che ricostruiscono i capelli dalla radice.

Detersione

Il primo step Erilia consiste nella detersione del capello. Un bagno di mantenimento che apporta il giusto carico di liquidi alla fibra capillare e nutre la chioma lasciandola lucente e sana.

I capelli sono leggeri e vitali. Applicare sui capelli bagnati e massaggiare le lunghezze dalle radici alle punte per far penetrare il prodotto in profondità.

Cura intensiva

Il secondo step è altamente nutriente e va a ricostruire e ristrutturare il capello dall’interno. La chioma risulta subito corposa e resistente alle aggressioni esterne.





Distribuire ciocca per ciocca su medie lunghezze e punte. Lasciare in posa per 5 minuti e risciacquare con abbondante acqua. Per un’azione più intensa avvolgere i capelli nella pellicola trasparente e passare il phon. Risciacquare.

Protezione

Il trattamento protezione è uno spray senza risciacquo ad azione lucidante e setosa. Vaporizzare su tutta la chioma prima di fare la piega. Per un effetto massimo passare il prodotto tutti i giorni sui capelli asciutti.

Il trattamento completo è da ripetere almeno due volte a settimana.

Qual è il segreto dell’efficacia di Erilia Therapy?

Il prodotto Rigemina rigenera in profondità la fibra capillare e ripristina velocemente il corretto equilibrio dei nutrienti del capello. La formula è ricca di principi attivi:

cellule staminali vegetali

ceramidi

pentavitin

keratina idrolizzata

idrolizzata olio di argan

vitamina E

Burro Muru Muru

collagene idrolizzato

Queste sostanze hanno azione antiossidante, anti-age, idratanti, emollienti, protettive da stress ossidativo. Tutto favorisce la ricostruzione e rigenerazione del capello.

Per avere un risultato ottimale è consigliabile integrare il trattamento casalingo con quello professionale di hair stylist, in grado di conoscere il capello, la tipologia e sensibilizzazione, in modo da intervenire in modo mirato è far rinascere la chioma.