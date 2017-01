Esercizi con la bottiglia di plastica per tornare in forma

Devi perdere qualche chilo di troppo? Sei reduce da una gravidanza e desideri riprendere la tua forma ideale? Per tornare in forma non hai per forza bisogno di palestre o esercizi estremi, basta davvero poco: una bottiglia di plastica.

La bottiglia di plastica (ovviamente piena) diventa un semplice peso da sollevare con cui allenarti comodamente a casa tua. Cosa aspetti, prendi 2 bottiglie d’acqua da 1 litro e mezzo (puoi anche riempirle con della sabbia), un tappetino o una sedia e seguii nostri semplici consigli per ritornare in forma smagliante.

Crunch per gli addominali

Prima di cominciare con gli esercizi utilizzando la bottiglia d’acqua, non dimenticare di fare un po’ di riscaldamento per non mettere sotto sforzo i muscoli. Ecco gli esercizi per riscaldarti e prepararti in modo ottimale agli esercizi veri e propri:

corsetta sul posto

piccoli movimenti di polsi, spalle e gambe

leggeri affondi con le braccia in avanti

Ora sei pronto per iniziare la sequenza di allenamento con le bottiglie d’acqua. Per cominciare: crunch per gli addominali. Stenditi sul tappetino con le ginocchia piegate e le gambe leggermente divaricate. Fai degli affondi in avanti sollevando la schiena e tenendo in mano una bottiglia d’acqua. Bastano 2 serie da 10 affondi.

Esercizi pettorali

Stenditi sul tappetino piegando sempre le gambe e tenendo in mano 2 bottiglie d’acqua. Porta in alto le braccia tenendo in mano i pesi-bottiglia. L’esercizio serve per tonificare spalle, petto e tricipiti. Fai 2 serie da 10.