2.036 visite

La casa con i suoi spazi e il suo arredamento costituisce spesso un ottimo luogo in cui ritrovare la serenità dal mondo esterno e praticare volendo, anche degli esercizi fisici veloci e semplici per tenersi in forma o semplicemente sgranchirsi dopo ore e ore di lavoro passate seduti, dove la mente si è sicuramente allenata ma il fisico no.

Tipici segnali della sedentarietà sono proprio l’intorpidimento dei muscoli, la rigidità scheletrica e contratture di vario genere.

Oggi vi proponiamo un’ottima soluzione per chi è amante del relax ma ha anche l’esigenza di smuoversi un po’, la consapevolezza che l’esercizio fisico è comunque importante ma cerca una strada “più comoda”.

Se credete che il divano serva solo a riposarvi, vi sbagliate! Ogni complemento d’arredo, mobili, letti e scrivanie, divano incluso, si possono trasformare in valide basi per strutturare determinati esercizi “casalinghi” molto utili al pari di quelli che spesso ci propongono in palestra.

In questo caso abbiamo pensato a una piccola serie di esercizi da praticare nel tempo che usualmente trascorrete sul divano; il divano c’è, ma da oggi potete decidere di trascorrere 15 minuti al giorno in allegria e tono.