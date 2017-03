925 visite

Ogni mese noi donne siamo costrette a confrontarci con il ciclo mestruale, che porta quasi sempre con sé degli inconvenienti. Sono molte le donne che soffrono per i dolori creati dal mestruo, che sono piuttosto importanti in quanto si va dal mal di testa, all’infiammazione della bassa schiena, gonfiore addominale, diarrea, crampi alla pancia, gambe gonfie e stanche.

Rispetto a tale condizione sintomatica, spesso si va letteralmente in crisi e le giornate “in rosso” diventano pesanti e lunghe da affrontare. Molte di noi così ricorrono ai medicinali analgesici per sedare i dolori procurati da questa delicata fase organica.

Invero, non è mai troppo tardi per sperimentare nuovi metodi per cercare di migliorare le nostre condizioni fisiche ed evitare di esserne completamente sopraffatte.



In particolare è possibile diminuire le tensioni che si creano nel corpo, localizzate nelle varie zone, a partire da quella pelvica- ovarica eseguendo pochi e semplici esercizi per rilassare il corpo in modo mirato.

Esercizi yoga

Si tratta di esercizi- movimenti dolci da eseguire perlopiù dalla fine del ciclo fino al suo prossimo inizio, quindi durante i giorni tra un ciclo e l’altro. Infatti quando siamo già in mestruazione non sempre è facile avere la pazienza e lo stato d’animo per farli. Per cui potete lavorare anche preventivamente e in modo efficiente per tenere allenata la zona pelvica e quelle altre parti ugualmente interessate dalle contrazioni e dalle infiammazioni, affinchè reagiscano senza eccessive contratture dolorose in quei giorni.