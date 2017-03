60 visite

I muscoli vanno allenati con attività fisica e con determinati esercizi per mantenere il muscolo elastico, tonico e vigoroso. Stesso discorso vale anche per i muscoli del viso. I muscoli facciali vengono allenati quotidianamente da espressioni, masticazione etc, ma non basta. Occorre incrementare il tono e l’elasticità del viso con allenamenti fai-da-te che potete tranquillamente fare davanti al pc o comodamente seduti sul divano di casa vostra.

E’ importante assimilare nel modo corretto le modalità di esecuzione degli esercizi facciali e metterli in pratica almeno una volta al giorno. Gli esercizi per tonificare i muscoli facciali sono efficaci per donare al viso un “lifting assolutamente naturale”. Vediamoli insieme.

Esercizio mummia-sfinge

E’ un esercizio molto importante, considerato la base essenziale degli esercizi di tonificazione dei muscoli facciali. Come fare questo esercizio? Basta aprire la bocca tenendo le mascelle basse (come foste dal dentista) ed evitare di far formare le rughe “a marionetta” intorno alla bocca.

A questo punto con la bocca spalancata cercate di pronunciare una “O” cercando di sentire tutti i muscoli del viso in tensione. Mantenere la posizione per circa 20 secondi e ripetere la sequenza 3 volte con un intervallo di qualche secondo.

L’esercizio è molto facile e potete farlo tutti i gironi ma senza superare le 3 sequenze giornaliere. Dopo aver fatto questo esercizio base procedete a completarlo con altre posizioni usando la punta di indice e medio e premendo le dita su 5 zone del viso da tonificare:

zona sotto l’angolo interno dell’occhio vicino al naso zigomo lati del mento angolo della mandibola parte superiore della piega naso-labiale