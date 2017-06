Esiste la crema viso ideale?

112 visite

Ognuno di noi usa le creme viso per valorizzare la pelle e renderla sana, vitale e attenuare le imperfezioni. La scelta della crema è sempre un’impresa ardua. Spesso la prendiamo in base alla marca, alle sostanze contenute e alla texture.

Ci sono alcune persone che preferiscono prodotti bio e altri invece la acquistano in base al fototipo o alla consistenza della cute (secca, grassa o mista). Esiste una crema ideale per il viso? Scopriamolo insieme.

EOS Cosmesi Naturale

Teoricamente esiste una crema viso ideale. Essa non è legata solo al tipo di pelle e al suo stato di salute. In gioco entrano anche altri elementi personali come fattori percettivi individuali e bisogni emozionali. La crema viso ideale per noi deve:

valorizzare l’incarnato del volto

valorizzare una pelle sana

percepire una sensazione di comfort prolungato nel tempo

nel tempo attenuare le imperfezioni

EOS Secondo Natura è da sempre impegnata nel formulare i proprio prodotti con sostanze senza effetti pericolosi per la salute dell’uomo e dell’ambiente. Sono banditi tutti i componenti chimici e le sostanze irritanti utilizzati nelle preparazioni cosmetiche:





solventi

sensibilizzanti

conservanti

Caratteristiche della crema EOS

L’azienda EOS lavora da anni su formulazioni sempre più performanti con trame e textures di ultima generazione e sicure per la salute della pelle. Il contenitore del prodotto è a tecnologia airless, ovvero isola il contenuto dalle contaminazioni ambientali e ciò ha permesso di escludere i conservanti.

I contenuti delle creme viso EOS hanno elevata qualità e contengono principi attivi:

estratti vegetali ad alta concentrazione

ad alta concentrazione formule che si basano su ingredienti green e sicuri

che si basano su ingredienti e sicuri massima efficacia e gradevolezza

Tipologie di trame e texture

Le creme EOS sono acquistabili nelle migliori farmacie, parafarmacie e negozi bio. La crema ideale ha diciture particolare per poterle distinguere e acquistarle in base alle esigenze:

Cotone: pelli sensibili e delicate. Una crema come il cotone studiata per pelli sensibili e arrossate con effetto lenitivo e antiossidante. Contrasta i danni provocati dai radicali liberi causa dell’invecchiamento precoce Seta: come la seta scivola sulla pelle idratandola in profondità. Contrasta i primi segni del tempo Lino: per pelli impure, dona freschezza e assorbenza. Questa crema normalizza l’eccesso di sebo dando un effetto mat e riequilibrante Velluto: una crema anti-età che dona nutrimento alla pelle e favorisce il rimodellamento dei tratti del volto con effetto riempitivo

Scegliere la crema ideale significa affidarsi a prodotti sicuri e consigli di personale qualificato che conosce non solo la tipologia di pelle ma anche le esigenze di ogni soggetto e quali obiettivi cutanei desidera raggiungere.