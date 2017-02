Quali sono gli estrogeni naturali?

35 visite

Gli estrogeni naturali sono altra cosa rispetto agli estrogeni (preziosi ormoni femminili secreti soprattutto dalle ovaia). I “naturali” chiamati anche fitoestrogeni sono sostanze contenute all’interno di alcuni alimenti vegetali o piante (che a loro volta però non sono estrogeni) ma che sono in grado di imitare le stesse funzioni degli ormoni femminili prodotti dall’organismo umano e realizzarne le stesse attività biologiche.

L’ormone più importante prodotto naturalmente dal nostro organismo è l’estradiolo, poi ci sono anche estriolo (estrogeno bio-identico prodotto in alte dosi nella placenta durante la gravidanza e in basse dosi dalle ovaia) e estrone (l’estrogeno-riserva per produrre estradiolo e l’estrogeno principale in menopausa).

Quali sono i principali estrogeni naturali o fitoestrogeni? A cosa servono? Come agiscono? In che modo vengono assunti? Possono avere effetti collaterali? Scopriamolo insieme.

Quanti tipi di estrogeni naturali ci sono?

I fitoestrogeni (estrogeni naturali) contenuti in alcune classi di alimenti vegetali e piante (poche commestibili per l’uomo) si dividono i 4 classi principali:

isoflavoni lattoni cumestani lignani

Gli alimenti che contengono questi estrogeni naturali sono davvero pochi e ancor di meno quelli che apportano benefici per l’uomo. I cibi ad alto contenuto di fitoestrogeni troviamo:

soia (l’alimento-legume che ne contiene di più)

(l’alimento-legume che ne contiene di più) legumi (fagioli e piselli)

verdura

cibi ricchi di Vitamina C e B

cereali integrali

tofu e tempeh

Il tofu e il tempeh sono due alimenti a base di soia, il primo ottenuto coagulando il latte di soia con sale marino e succo di limone; il secondo è un formaggio che si ottiene fermentando i semi di soia cotti con i germogli della stessa soia, la farina, un fungo e il latte.

A cosa servono gli estrogeni naturali?

Prima di soffermarci sull’importanza di assumere estrogeni naturali, vogliamo dedicare poche righe alla preziosità degli estrogeni (ormoni naturalmente femminili). Questi ormoni vengono secreti soprattutto, ma non solo, dall’ovaio e sono importanti per:

lo sviluppo della sessualità

la fertilità

in gravidanza

per la salute delle ossa

Gli estrogeni raggiungono i massimi livelli durante la pubertà grazie a tempeste ormonali preparatorie per lo sviluppo sessuale. In altri periodi di vita sono, invece, molto bassi (es. in menopausa). Gli estrogeni naturali o fitoestrogeni hanno altre importanti funzioni nell’ambito di alcune applicazioni terapeutiche:

funzione antiossidante : combattono i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare precoce (la medicina è ancora in fase di studio)

: combattono i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare precoce (la medicina è ancora in fase di studio) funzione simil-estrogeni: si collocano come risolutori di alcune attività in cui gli ormoni femminili non sono efficaci (es. aumento in menopausa dei livelli ormonali e riduzione delle vampate di calore tipiche del periodo)

si collocano come risolutori di alcune attività in cui gli ormoni femminili non sono efficaci (es. aumento in menopausa dei livelli ormonali e riduzione delle vampate di calore tipiche del periodo) funzione curativa della mastodinia (dolore nevralgico della mammella)

(dolore nevralgico della mammella) funzione osteo-articolare (migliora la salute delle ossa)

funzione preventiva di molte patologie vascolari

diminuzione delle masse tumorali (in fase di studio empirico)