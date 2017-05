97 visite

Eucerin crema antirughe è una formula pensata per le pelli tendenzialmente secche, denutrite e sono soggette alla formazione delle classiche rughe del tempo o di espressione. La formazione delle rughe è un processo naturale che non tutti accettano con facilità perchè sono la prova del tempo che passa e della giovinezza che sfiora.

Ecco che tante donne ricorrono a creme, sieri, lozioni per tamponare questo repentino passaggio temporale. La crema Eucerin è un rimedio efficace per prendersi cura della propria bellezza in modo naturale e senza particolari stravolgimenti.

Come usare Eucerin crema antirughe? Quali benefici per la pelle? Scopriamo insieme tutti i segreti di questa crema che combatte la formazione delle rughe e dei segni del tempo.

Come si formano le rughe?

La ruga nasce nel derma, la parte più profonda della pelle, in seguito all’azione di fattori interni ed esterni:

microcircolo

fibroblasti

radicali liberi

photoaging

ormoni

fumo

menopausa

Cos’è Eucerin crema antirughe?

Con l’età la pelle, soprattutto quella del viso, perde tono a causa di una diminuzione sensibile di acido ialuronico. Il tessuto connettivo, infatti, si rilassa troppo e si formano le antiestetiche rughe. Queste ultime vanno trattate dall’interno con effetto riempitivo. Se non si desidera ricorrere a trattamenti riempitivi (filler) è possibile ricorrere a creme antirughe, come Eucerin.





Eucerin crema antirughe è una formula concentrata per pelli secche di acido ialuronico (sotto forma di molecole a catena corta e lunga che riempiono le rughe dall’interno) e di Saponina (un glicoside bioattivo che stimola la produzione di acido ialuronico).

La crema Eucerin, inoltre, ha un fattore di protezione UVA FP15 che previene l’invecchiamento prematuro e impedisce alle rughe del viso già presenti di diventare più marcate e profonde. La crema Eucerin può essere utilizzata anche come ottima base trucco.

Benefici di Eucerin crema antirughe

La pelle del viso, esposta ad agenti aggressivi ed atmosferici, è molto sensibile alla secchezza cutanea, alla formazione di rughe e segni indelebili del tempo. Tamponare la progressiva formazione e sviluppo di questi inestetismi è fondamentale per riavere una pelle tonica, luminosa, non secca e giovane.

La crema Eucerin non solo combatte la formazione delle rughe, ma ha diversi effetti benefici sulla cute:

riduce le rughe presenti

previene la formazione di nuove rughe

protegge la pelle sensibile

rallenta l’invecchiamento cutaneo

previene la formazione di macchie cutanee

effetto anti-età immediato

rende elastica la cute

tonifica la pelle del viso

rende la pelle più morbida, compatta e levigata

riduce la secchezza

uniforma l’incarnato

agisce come un vero e proprio filler naturale

Prodotti Eucerin

La vasta gamma di prodotti Eucerin, clinicamente testata, è stata formulata per gli specifici strati di epidermide in cui si verifica una perdita di volume. La linea di prodotti viso Eucerin riguarda i problemi sia di perdita di volume, sia di rilassamento cutaneo.

Le sostanze attive delle creme agiscono direttamente sui fattori responsabili della perdita di definizione dei contorni del viso. Questa perdita deriva dalla riduzione delle sostanze naturali che mantengono la pelle soda e liscia.

Reperibilità e costi di Eucerin crema antirughe

La crema Eucerin antirughe e anti-età è reperibile nelle migliori farmacie e parafarmacie al costo di circa 15 euro. L’efficacia della crema è visibile già dopo 4 settimane di applicazione. Quando ci si rivolge ad un esperto di bellezza è necessario farsi consigliare sulle modalità di applicazione e soprattutto se la formula è adatta alla tipologia di pelle del viso da trattare. Crema antirughe fatta in casa.