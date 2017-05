Sfatiamo 10 falsi miti sul cibo!

124 visite

Siamo abituati a considerare il cibo in una certa maniera, a seconda della nostra educazione, della nostra cultura o dei consigli che qua e là riceviamo in giro. È difficile però sapere quali notizie sono giuste e quali errate.

Cerchiamo di capire quali sono i falsi miti più comuni sul cibo e sfatiamoli.

Aggiungere sale all’acqua della pasta aiuta a farla bollire prima

Questa credenza è molto popolare, data per vera anche da chef e cuochi professionisti. Tecnicamente è vera, ma a livello pratico risulta impassibile da realizzare: il sale infatti cambia il punto di ebollizione dell’acqua, ma solo per una frazione di secondo. Ci sarebbe quindi bisogno di gettare nella pentola una quantità di sale così alta da rovinare il piatto.

Le uova aumentano il colesterolo nel sangue

A meno che di non soffrire di gravi patologie legate al colesterolo alto, si possono tranquillamente aggiungere le uova alla propria dieta. Recenti studi hanno dimostrato come le uova aumentino i livelli del cosiddetto colesterolo buono e non abbiano nulla a che fare con le malattie cardiovascolari.

Al contrario, sono cibi altamente nutritivi che non dovrebbero mancare, nella giusta quantità, nella dieta di nessuno di noi.

Le patatine fritte causano i brufoli

L’eccesso di sebo oleoso sulla pelle provoca l’acne, ma l’olio contenuto nei cibi non alimenta o genera il problema. Le sostanze oleose possono penetrare nell’epidermide solo tramite contatto diretto, quindi al massimo preoccupatevi di pulire subito la bocca dopo aver mangiato le patatine e di non passarvi le dita unte sulla faccia.

Il cioccolato bianco è davvero cioccolato

Questo falso mito probabilmente renderà delusi in molti. Il cioccolato bianco in realtà è un impostore: esso infatti non contiene cacao, ma solo burro di cacao (e spesso anche in quantità minime).

Per cui, al contrario dei cibi contenenti vero cacao, il cioccolato bianco non possiede tutti i benefici e proprietà del vero cioccolato.