Fat Flush: l’acqua che elimina il grasso in eccesso

L’acqua sappiamo essere la bevanda per eccellenza alla quale non bisogna mai rinunciare. Essa svolge diverse funzioni, tra cui eliminare le tossine e i materiali di scarto dall’organismo ed espellere il grasso in eccesso.

L’acqua è anche uno degli ingredienti principali di altre bevande, smoothie e del nuovissimo Fat Flush. Cos’è il Fat Flush? Come funziona? Come si prepara? Scopriamolo insieme.

Perchè bere acqua fa bene?

L’acqua fa bene per tantissimi motivi. Basti pensare che si può sopravvivere per giorni senza cibo, ma non senza acqua. Esistono almeno 7 motivi per cui bere acqua fa bene:

purifica l’organismo eliminale scorie in eccesso migliora la salute della pelle migliora la digestione combatte la stipsi aumenta l’energia abbassa colesterolo e trigliceridi

L’acqua fa bene berla sia fredda che calda. Leggi i 7 motivi per bere acqua calda.

Cos’è Fat Flush

Fat Flush è una bevanda a base di acqua e di 5 ingredienti base sponsorizzata da una nota personal trainer americana ( Kim Lyons) per bruciare grassi in soli 10 giorni. La personal trainer garantisce l’eliminazione di scorie, la perdita di massa grassa e di chili in eccesso in poco tempo.

L’idea della bevanda Fat Flush nasce, però, dall’idea del Dottor Mehmet Oz. Come? Preparando il Fat Flush e bevendolo.

Come si prepara? Il Fat Flush è facilissimo da preparare. La ricetta è stata presentata dalla stessa Lyons e occorrono pochi ingredienti reperibili in tutti i supermercati. Occorrono:

2 litri di acqua (possibilmente naturale)

(possibilmente naturale) pompelmo

cetriolo

mandarino

arancia

menta

Nello specifico la ricetta è molto semplice. Basta mettere in un mixer: due litri di acqua, mezzo cetriolo a fette, una fetta di pompelmo, un mandarino a fette, l’arancia a fette e 10/12 foglioline di menta. Una volta pronto, conservare in frigo e consumarlo dopo circa 4 ore. Quando berlo e soprattutto in quale quantità? Tre bicchieri al giorno prima dei pasti per 10 gironi.