Feather brow: sopracciglia a piuma

Il 2017 è l’anno di tendenza delle sopracciglia. C’è chi le porta sottilissime, chi spesse e chi invece ama seguire i must degli esperti. Dopo aver visto le sopracciglia alla coreana, il trend che arriva direttamente dall’Oriente, l’altra tendenza si chiama Father brow, ovvero le sopracciglia a piuma.

Come si realizzano? A chi stanno bene? Vediamo insieme tutte le caratteristiche delle nuovissime sopracciglia già sfoggiate da star internazionali come Gigi Hadid, Stella Sironen, Emily Ratajkowski e Selena Gomez che abbandonano definitivamente i vecchi stili obsoleti di sopracciglia super sottili e chiare che non esaltano sguardo e lineamenti del viso.

Come si realizzano le sopracciglia a piuma?

Le sopracciglia a piuma sono diventate un vero boom mondiale non solo perchè sono particolari e di tendenza, ma anche e soprattutto perchè si possono mantenere con estrema facilità. Questo modello di sopracciglia hanno due caratteristiche fondamentali:

spettinate nella parte iniziale

nella definite nel corpo centrale

Le sopracciglia a piuma regalano all’ovale uno sguardo denominato a “coda di pavone” e sostituiscono sia quelle sottilissime, sia quelle spesse e senza forma e sia quelle semipermanenti (realizzate con i tattoo). Prima di realizzare questo originale modello sopraccigliare è importante che le sopracciglia siano molto folte (per dare alle stesse anche un naturale effetto selvaggio).

Per stimolare la crescita dei bulbi piliferi, gli esperti consigliano di massaggiare costantemente e con movimenti circolari nella direzione della crescita dell’arcata sopraccigliare. Quando le sopracciglia saranno cresciute nella consistenza giusta, utilizzare un primer per pettinarle più facilmente e darle la forma desiderata (a piuma).

Per coloro che hanno la fortuna di avere già sopracciglia foltissime basta solo fissarle con un gel trasparente e in seguito realizzare i contorni dell’effetto piuma.

Realizzarle è semplicissimo, basta tracciare una linea centrale dritta e netta e aprire i peletti sia nella parte superiore che in quella inferiore come una piuma (ovvero pettinarle in due direzioni opposte). Per facilitare il fissaggio delle piume utilizzare il primer consigliato in precedenza o in alternativa della colla cosmetica, cera o lipgloss trasparente.







Come realizzare la forma perfetta delle sopracciglia?

Realizzare una forma corretta delle sopracciglia non è semplice e per questo in tanti si affidano a mani esperte (che possono comunque sbagliare). Se vi fidate solo del vostro operato ecco alcuni regole base da seguire e alcuni trucchi per realizzare la forma perfetta delle sopracciglia in base al proprio ovale:

immaginate di tratteggiare una linea dalla fossetta del naso fino alla base delle sopracciglia. In questo punto fare un trattino e farete iniziare il sopracciglio da questo punto e rendere il anso otticamente più sottile immaginate una seconda linea che parte dalla fossetta del naso e passa attraverso la pupilla (massima apertura dell’arcata) per creare un effetto lifting molto naturale immaginate una terza linea immaginaria che partirà dalla narice del naso fino alla fine dell’occhio.Questa servirà per rendere il viso più simmetrico.

A chi stanno bene le sopracciglia a piuma?

Le sopracciglia a piuma dall’effetto sguardo a coda di pavone, secondo gli esperti beauty, stanno bene a tutte (more, rosse e bionde). Questo perchè riflettono lo stesso colore dei capelli e possono essere facilmente tinte con colori naturali per darle un tono naturale sempre più simile a quello della chioma.

Per avere un effetto shock potete anche decidere di colorare le sopracciglia del colore inverso a quello dei vostri capelli. Il risultato sarà molto forte e bisogna che siate pronto a sfoggiarlo in giro con disinvoltura. Le sopracciglia a piuma devono essere evitate da chi ha un ovale troppo tondo o viceversa troppo lungo e magro.

Non riuscite a capire se il nuovo trendy può stare bene al vostro viso? Chiedete il parere all’esperto di bellezza più vicino a casa vostra e non sbaglierete.