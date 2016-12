Feng Shui: come decorare la casa a Natale

Il Feng Shui è una disciplina geomantica cinese che risale a più di 6000 anni fa che si basa su regole specifiche di armonia partendo dalla combinazione di 5 Elementi e dalla loro distribuzione energetica all’interno degli spazi. Che cosa significa? Il Feng Shui ci mostra come materiali, colori e forme assumono sensazioni, emozioni e valori diversi a seconda dello spazio.

Ogni ambiente casalingo deve essere addobbato in un determinato modo perchè l’energia della cucina non può e non deve essere la stessa della camera da letto. Questo vale per ogni stanza della casa.

Prima di cominciare a decorare e addobbare casa per dare un tocco in più all’arrivo imminente del Natale, bisogna fare un “decluttering” della casa, ovvero pulire gli spazi da oggetti e materiale in eccesso. A questo punto potete partire con la decorazione, step to step e stanza per stanza. Ecco i colori idonei per ciascun ambiente casalingo:

Step to step del Feng Shui

Come fare? Un esempio è inserire tende rosa nell’ambiente romantico, una tovaglia da tavola gialla in cucina. In questo ambiente è importante collocare un tavolo rotondo che si presta meglio all’unione e alla convivialità dei commensali.

In camera da letto potete optare per un piumone blu e vari suppellettili che richiamano i colorii del prato e dei boschi. Inoltre, Cercate di addobbare casa utilizzando materiali naturali e luminosi come:

carta

legno

pietra

…

All’ingresso optate per le candele con la loro luce soffusa e rilassante. Non barricatevi in casa con grosse tende alle finestre che bloccano la luce naturale (indispensabile per l’armonia dei materiali e dei colori per casa). Preferite i colori chiari e non addobbate troppo mensole e spazi con oggetti (appesantiscono l’ambiente).

La casa deve essere accogliente, illuminata naturalmente con sprazzi di candele, l’atmosfera deve essere rilassante appena si entra in casa. Il gioco di colori e materiali nelle stanze giuste è indispensabile per l’armonia di corpo e mente (secondo la tradizione cinese) e il benessere generale. Se siete scettici perchè non provate? Ovviamente tutto pensato in tema Christmas Day.