I fermenti lattici vaginali sono una particolare classe di integratori usata per contrastare problemi legati al tratto vaginale, all’apparato riproduttivo e sessuale femminile. La vagina è un organo che può essere colpito da diverse irritazioni e infiammazioni d carattere batterico o fungino come:

streptococco, stafilococco e altri batteri killer

, stafilococco e altri batteri killer parassiti

funghi come la candida

protozoi

clamidia

virus genitali come l’herpes genitale

I fermenti lattici sono una soluzione efficace per alleviare i sintomi vaginali e combatterne batteri e virus. Vediamo quali sono i principali fermenti lattici in commercio, come e quando usarli, quali benefici apportano alla vagina e se ci sono controindicazioni nell’applicazione.

Perchè assumere i fermenti lattici vaginali?

La vagina è composta da una complessa flora vaginale ricca di lattobacilli responsabile del giusto equilibrio dell’organo genitale. Alcune situazioni spiacevoli possono mettere a dura prova questo equilibrio precario come:

uso di antibiotici

cattiva alimentazione (ricca di zuccheri)

(ricca di zuccheri) variazioni ormonali

diabete

uso di assorbenti aggressivi

applicazione di detergenti aggressivi

Anche età adolescenziali e gravidanza possono essere cause di squilibri della flora. Da soli i lattobacilli non riescono a combattere efficacemente tutti i patogeni e parassiti e quindi c’è bisogno di assumere esternamente fermenti lattici per via esterna.

Come assumere i fermenti lattici vaginali

Prima di assumere fermenti lattici per via orale o per via vaginale, è importante seguire delle buone regole di prevenzione allo squilibrio delle cosiddette “zone intime” come: