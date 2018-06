Cosa fare in caso di ferritina bassa?

0 visite

La ferritina bassa, o ipoferritinemina, è una condizione che si verifica quando i livelli di ferritina sono al di sotto del range fisiologico. Mantenere i livelli di ferritina nel sangue nei range fisiologici è molto importante in quanto la ferritina è lo specchio dello stato dei depositi di ferro dell’organismo.

Cos’è la ferritina?

La ferritina è una proteina cellulare globulare che funge da deposito di ioni ferro nella forma Fe3+. La ferritina riesce a contenere al proprio interno fino a 4.500 ioni ferro e si trova principalmente in fegato, milza, midollo osseo, muscoli e in minima parte nel circolo sanguigno.





Valutare i livelli di ferritina nell’organismo è molto importante in quanto ci permette di valutare le riserve di ferro dell’organismo, fondamentale per numerosi processi organici e in particolare è fondamentale per l’emoglobina, la proteina contenuta nei globuli rossi che è deputata al il trasporto dell’ossigeno ai tessuti.

Range fisiologici di ferritina

I livelli di ferritina vengono valutati eseguendo il dosaggio della ferritinemia, tramite le analisi del sangue.

Fisiologicamente il range di ferritina nel sangue non deve essere minore di 15 microgrammi/litro (µg/L). Ma, spesso, variano a seconda del seconda del sesso, l’età e la condizione in cui il soggetto è (ad esempio in gravidanza troviamo livelli ematici di ferritina più bassi perché è investita nella crescita del feto).

Ecco i range di riferimento di ferritina fisiologici entro i quali è consigliato rimanere:

bambini da 0 a 1 anno: 25 – 85 µg/L (con picchi di 600 µg nel primo mese di vita)

bambini fino a 10 anni: 25 – 55 µg/L

uomini fino a 20 anni: 20 – 100 µg/L

donne fino a 20 anni: 10 – 40 µg/L

uomini fino a 50 anni: 20 – 300 µg/L

donne fino a 50 anni: 15 – 100 µg/L

uomini e donne oltre i 50 anni: 20 – 300 µg/L

Se non si rientra in questi range fisiologici consultare il medico.

Sintomi della ferritina bassa

Spesso la carenza di ferritina è asintomatica. I sintomi iniziali, quando presenti, sono difficili da riconoscere e aspecifici:

stanchezza e spossatezza

dolori articolari, muscolari e alle ossa

sensazione di freddo

diminuzione della forza muscolare

difficoltà di concentrazione

calo della libido

pallore

palpitazioni e aritmie cardiache

irascibilità

Se la condizione di ipoferritinemia non viene curata la sintomatologia peggiora provocando patologie o disturbi più gravi legati alla carenza di ferro:

stanchezza e spossatezza croniche

mal di testa frequente

pallore

respiro affannoso

ulcere su lingua e palato

perdita di coscienza improvvisa e vertigini

aritmie cardiache

splenomegalia

Cause della ferritina bassa

Le cause di ipoferritinemia possono essere molteplici: sia fisiologiche, legate solo alla condizione momentanea del soggetto in questione, sia patologiche. Si riscontrano valori bassi di ferritina plasmatica in caso di:

Deficit nutrizionale : malnutrizione, dieta vegetariana non equilibrata, dieta molto restrittiva

: malnutrizione, dieta vegetariana non equilibrata, dieta molto restrittiva Malassorbimento : celiachia, diarrea, alterazioni gastro-intestinali

: celiachia, diarrea, alterazioni gastro-intestinali Anemia emolitica cronica

Anemia sideropenica

Emorragie di varia natura

Ciclo mestruale abbondante

Gravidanza : avere la ferritina bassa nelle donne in gravidanza è una condizione molto comune e perciò è abitudine medica tenerla sotto controllo. In gravidanza la ferritina viene ceduta dalla madre al feto per garantirne la giusta ossigenazione e il corretto sviluppo. È una situazione fisiologica, transitoria ed facile da reintegrare

: avere la ferritina bassa nelle donne in gravidanza è una condizione molto comune e perciò è abitudine medica tenerla sotto controllo. In gravidanza la ferritina viene ceduta dalla madre al feto per garantirne la giusta ossigenazione e il corretto sviluppo. È una situazione fisiologica, transitoria ed facile da reintegrare Artrite reumatoide

Atleti che eseguono allenamenti regolari e troppo intensi

Come reintegrare la ferritina bassa

La facilità con cui si ristabiliscono i valori di ferritina nei range fisiologici dipende dalla causa del calo della ferritina plasmatica.

Se i valori di ferritina bassa sono riconducibili a cause come gravidanza e malnutrizione, quindi cause non patologiche, allora la ferritina può essere reintegrata facilmente eseguendo una dieta studiata ad hoc. Questa dieta ricca di ferro va seguita per 4-5 settimane e deve essere ricca di alimenti fonte di ferro:

cacao amaro

lievito di birra

albicocche

fagioli secchi

ceci

mandorle

uova (in particolare il tuorlo)

tacchino

fegato (in particolare quello di maiale)

seppie, calamari, vongole

In caso di fallimento dell’approccio dietetico, lo specialista prescriverà integratori a base di vitamina B12 e folati che favoriscono l’assorbimento del ferro. Se anche questa strategia si rivelasse insufficiente (ad esempio quando il ferro non viene assorbito a livello intestinale) allora si prevede una terapia parenterale con somministrazione di ferro per via iniettiva.

Comunque in ogni caso, sia che la carenza di ferritina sia legata a condizioni fisiologiche sia a patologie, è necessario richiedere il parere di uno specialista affinché studi il singolo caso e una strategia adatta alle esigenze.