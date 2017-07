Fiacca estiva? Combattila con il cibo

64 visite

L’estate è una delle cause principali di aumento della temperatura esterna. Il caldo eccessivo può essere collegato ad uno stato di ipotensione (pressione bassa), in quanto favorisce la dilatazione dei vasi.

Queste condizioni sono diffuse soprattutto in soggetti con patologie e donne in gravidanza. Ci sono, però, anche alcune persone in cui la pressione è una costante indipendentemente dal caldo (predisposizione genetica).

Ma anche questi soggetti con le alte temperature vedono peggiorare i sintomi tipici di questo disturbo. Vediamo insieme quali sono e con quali cibi è possibile combattere le conseguenze della fiacchezza estiva.

Sintomi della fiacchezza estiva

La fiacchezza è una conseguenza diretta della pressione bassa. Ci si sente accaldati anche senza motivo, senza forze, spossati e si avvertono malessere generale e capogiri.

Tra gli altri possibili sintomi legati all’ipotensione:





vertigini

senso di stordimento

nausea

giramenti di testa forti

svenimenti

astenia immotivata

Le cause di questa patologia, più frequente nelle donne e in chi pratica sport sono:

predisposizione genetica

carenza di ferro

farmaci diuretici

malattie cardiovascolari

ciclo abbondante

digiuno

diete drastiche

Pressione bassa e alimentazione

Per la pressione bassa, soprattutto in estate, un aiuto arriva dall’alimentazione: Con i cibi giusti si può dare un notevole aiuto all’ipotensione evitando fiacchezza immotivata e malessere generale e improvviso.

Con il caldo aumenta la sudorazione e la perdita di liquidi. Ecco come rimediare, assumendo:

acqua

fagioli

spinaci

patate

mandorle

riso integrale

crusca

barbabietole

miele

ginseng

datteri

pappa reale

banane

alghe

Un classico è la liquirizia pura che, grazie alla glicirizzina (principio attivo) contrasta i cali pressori. Basta succhiare una radice o bere una tisana. Evitate l’alcol che ha un grande effetto vasodilatatore.

Per maggiori informazioni rivolgersi allo specialista e a un buon nutrizionista.