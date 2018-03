Fichi in fitoterapia per combattere stipsi, acne e gastriti

Una delle piante più diffuse nel sud Italia è anche il rimedio più efficace per combattere alcune patologie importanti. Il fico è usato in fitoterapia, la nuova frontiera dell’alimentazione per curare disturbi.

Timo, calendula, ippocastano, fico sono solo alcune delle piante benefiche per salute ed organismo.

Proprietà

I fichi sono ricchi di potassio e magnesio, due sali minerali con potenti proprietà antitumorali. Se consumati freschi hanno la proprietà la secrezione gastroduodenale: contengono sostanze gelatinose, dette mucillaggini, che nella mucosa dello stomaco contrastano la motilità e l’iperacidità .

Si trovano in erboristeria sotto forma di macerato glicerico. I fichi hanno buona capacità cicatrizzante grazie alla presenza di zuccheri.

Fate un impacco di tre strati: a contatto con la ferita mettete una garza; sopra, dopo aver tagliato un fico in due, appoggiate la metà dalla parte della polpa ; infine un altro strato di garza.

Il lattice di fico è inoltre usato per eliminare porri, verruche e calli grazie alle sostanze (proteasi) che sono in grado di ridurre le escrescenze della pelle.

Fichi contro l’acne

Quanti di noi si trovano a dover fare i conti con l’acne giovanile o acne in età adulta. Prima di rivolgerci ad uno specialista per un trattamento con farmaci proviamo ad alleviare il problema con rimedi naturali.

Fate bollire un fico secco. Dopo averlo fatto freddare, mettetelo a contatto grazie all’uso di una garza con un brufolo per tutta la notte.

Fichi contro la stipsi

Risolvere il problema della stipsi non è cosa facile. Qui vogliamo proporvi un rimedio efficace utilizzando il fico. Preparate un decotto con un fico secco: mettete il fico in un pentolino d’acqua fredda e portate a bollore.

Lasciate decantare e bevetene un bicchiere 2 o 3 volte al giorno. Il primo la mattina a digiuno. Ovviamente integrate questo procedimento con l’assunzione quotidiana di verdura, frutta, attività fisica e tanta acqua.

Fichi contro l’acidità di stomaco e gastrite

Preparate un decotto con un fico secco: mettete il fico in un pentolino d’acqua fredda e portate a bollore. Lasciate decantare e bevetene un bicchiere 2 o 3 volte al giorno. Il primo la mattina a digiuno.

Questo composto vi aiuterà nel reflusso gastrico, nella gastrite alimentare e da stress e soprattutto da quella fastidiosa acidità di stomaco che spesso abbiamo dopo aver fatto un‘abbuffata.

Controindicazioni dei fichi

L’utilizzo del fico non ha effetti indesiderati, in alcuni casi si sono avute reazioni allergiche (orticaria) ma solo in soggetti già coscienti di questa forma allergica.

Non esistono controindicazioni in gravidanza e allattamento. Ricordate solo di non usare fichi sulla pelle prima di un’esposizione al sole perchè favoriscono le ustioni.