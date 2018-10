Finocchietto selvatico: proprietà e benefici

0 visite

Il finocchietto selvatico (Foeniculum vulgare) è una pianta erbacea molto conosciuta in ambito erboristico, che cresce spontaneamente nei campi incolti, molto diffusa in Italia soprattutto nelle zone costiere, e in generale nelle regioni del mediterraneo.

Nel nostro territorio questa pianta presenta due varietà: Foeniculum vulgare sottospecie piperitum (cresce tutto l’anno e ha un aroma piccante) e Foeniculum vulgare vulgare (ha un aroma amaro e cresce secondo un ciclo vegetativo). Quest’ultima varietà è quella più diffusa ed utilizzata in erboristeria, perché più ricca di principi attivi.

Anche se il suo utilizzo è molto comune nelle nostre cucine, forse non tutti sanno che il finocchietto selvatico è una pianta aromatica officinale ricca di proprietà e benefici per la salute. Le proprietà benefiche del finocchietto selvatico, e in particolare dei suoi semi, vengono sfruttate in fitoterapia, i suoi benefici infatti lo rendono un ottimo rimedio naturale per il benessere dell’organismo e anche per la cura del corpo.

Non ci resta che scoprire quali sono le proprietà e i benefici che possiamo ricavare dall’utilizzo di questa semplice, ma allo stesso tempo speciale, pianta erbacea.

Finocchietto selvatico: proprietà benefiche

Come sappiamo il finocchietto selvatico è molto utilizzato in cucina per aromatizzare diverse pietanze, in erboristeria per la preparazioni di infusi, tisane e altri prodotti naturali, ma è anche utilizzato in aromaterapia e fitoterapia. Tutto questo proprio grazie alle sue preziose proprietà curative e benefiche per l’organismo e in generale per il nostro benessere fisico. Vediamo quali sono le proprietà e i benefici del finocchietto selvatico:

digestivo : combatte il reflusso gastrico e la cattiva digestione

: combatte il reflusso gastrico e la cattiva digestione antispasmodico: agevola il rilassamento delle fibre muscolari e del sistema nervoso, in particolare l’olio essenziale di finocchietto riduce eventuali spasmi o sintomi del colon irritabile.

agevola il rilassamento delle fibre muscolari e del sistema nervoso, in particolare l’olio essenziale di finocchietto riduce eventuali spasmi o sintomi del colon irritabile. stimolante

carminativo: favorisce l’espulsione di gas naturali da stomaco e intestino e combatte la stitichezza

favorisce l’espulsione di gas naturali da stomaco e intestino e combatte la stitichezza diuretico: dona benessere all’apparato urinario, al fegato, ai reni e al pancreas

dona benessere all’apparato urinario, al fegato, ai reni e al pancreas drenante: aiuta a combattere la cellulite e la ritenzione idrica

aiuta a combattere la cellulite e la ritenzione idrica tonificante

antiacido

espettorante: aiuta a combattere tossa e sintomi influenzali, eliminando dai bronchi e dalla trachea eventuali accumuli di muco

aiuta a combattere tossa e sintomi influenzali, eliminando dai bronchi e dalla trachea eventuali accumuli di muco sgonfiante: nei casi di gonfiore addominale il finocchietto selvatico è utile per sgonfiare la pancia

nei casi di gonfiore addominale il finocchietto selvatico è utile per sgonfiare la pancia antiemetico: riduce o previene il senso di vomito e la nausea

Finocchietto selvatico: le proprietà dei suoi semi

In realtà la vera fonte di proprietà benefiche è costituita dai semi di finocchietto selvatico, per questo la coltivazione di finocchietto selvatico mira principalmente alla produzione dei suoi semi. È infatti proprio dai semi che si estrae l’olio essenziale di finocchietto, ricavandone tutte le preziose proprietà.

L’olio essenziale ricavato dai semi di finocchietto, è infatti ricco di trans-anetolo, estragolo e fencone, sostanze in gradi di far digerire meglio e sgonfiare la zone addominale. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le proprietà e i benefici dei semi di finocchietto, ideali da utilizzare per preparare tisane e infusi salutari:

antiossidanti: sono ricchi di polifenoli e contrastano i radicali liberi

sono ricchi di polifenoli e contrastano i radicali liberi depurativi: eliminano le tossine poiché favoriscono le diuresi

eliminano le tossine poiché favoriscono le diuresi rinforzano il sistema cardiocircolatorio : poiché sono ricchi di fibre

: poiché sono ricchi di fibre antisettici: sono utilizzati per realizzare impacchi da mettere sulle palpebre infiammate, oppure per fare sciacqui e gargarismi ed eliminare l‘alito cattivo

sono utilizzati per realizzare impacchi da mettere sulle palpebre infiammate, oppure per fare sciacqui e gargarismi ed eliminare l‘alito cattivo regolarizzano il colesterolo

aiutano la difesa della mucosa del colon da possibili infiammazioni o degenerazioni

da possibili infiammazioni o degenerazioni contrastano la congestione nasale

Finocchietto selvatico: come utilizzarlo?

Innanzitutto dobbiamo sapere che del finocchietto selvatico si possono utilizzare sia le radici (che si raccolgono in autunno), sia le foglie (che si raccolgono in estate), sia i semi ( che si raccolgono in autunno prima della completa maturazione). Ma come e per cosa di può usare questa benefica pianta aromatica? I suoi possibili utilizzi sono tanti e molo diversi:

Le foglioline ad esempio sono ottime da utilizzare in cucina, sia crude da aggiungere ad insalatone miste , sia cotte per aromatizzare alcune pietanze.

ad esempio sono ottime da utilizzare in cucina, sia crude , sia cotte per I semi sono perfetti per la preparazione di decotti, tisane , infusi vari (ideali da bere nelle stagioni fredde, soprattutto per alleviare i sintomi influenzali) , ma anche per insaporire il pane, i biscotti, salse, ragù, i formaggi, e pietanze varie.

sono perfetti per la preparazione di tisane (ideali da bere nelle stagioni fredde, soprattutto per , ma anche per I semi e le foglie utilizzati insieme sono ideali per realizzare degli ottimi liquori al finocchietto perfetti come digestivi.

sono ideali per realizzare degli Inoltre in erboristeria tutte le parti della pianta di finocchietto selvatico vengono utilizzati e venduti sotto forma di oli essenziali o estratti secchi, ricchi di principi attivi e proprietà ideali per preparare infusi salutari, impacchi, o semplicemente da utilizzare come aroma.